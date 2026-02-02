ETV Bharat / state

बजट 2026: खेल मंत्रालय के बजट में 1 हजार करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी, खेल नगरी भिवानी में खिलाड़ियों के खिले चेहरे

केंद्रीय बजट 2026 का हरियाणा के खिलाड़ियों ने स्वागत किया है. युवाओं और खिलाड़ियों ने हरियाणा के बजट से भी खास उम्मीदें लगाई हैं.

खेल बजट से खिलाड़ियों में खुशी
खेल बजट से खिलाड़ियों में खुशी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 2, 2026 at 5:31 PM IST

Updated : February 2, 2026 at 5:46 PM IST

भिवानी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार, 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया. बजट में युवा और खेल मंत्रालय के लिए 4479.88 आवंटित किए गए, जो कि पिछले बजट से 1000 करोड़ रुपये ज्यादा है. पिछले बजट में मंत्रालय को 3346.54 करोड़ रुपये का फंड दिया गया था.

खेल बजट से खिलाड़ियों में खुशी: खेल क्षेत्र में दिए गए बजट का युवाओं-खिलाड़ियों ने स्वागत किया है. हरियाणा में भिवानी के खिलाड़ियों ने बताया कि" वे अपने खेल में जिन उपकरणों का प्रयोग करते है, उनकी मैन्यूफ्रैक्टचिरंग को सपोर्ट करने के लिए 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट दिया गया है. इससे खेल उपकरणों की गुणवत्ता बेहतर होगी. तथा ये खेल उत्पाद आसानी से तथा सस्ते उपलब्ध हो पाएंगे". खिलाडिय़ों ने कहा कि "1133 करोड़ रुपये पिछले बजट के मुकाबले वृद्धि की गई है. इस प्रकार कुल 4479 करोड़ से अधिक का बजट खेल क्षेत्र में आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक है.

खिलाड़ियों ने बजट का किया स्वागत: वहीं, खेल प्रशिक्षक भूपेंद्र व डा. प्रोमिला ने बताया कि "केंद्र सरकार ने वर्तमान बजट में खेलो इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा खेल महासंघ सहित सभी के लिए खेलों के बजट को बढ़ाया है. खेलों के सामान व निर्माण के लिए अलग से 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल व एशियाई खेलों के बजट को भी बढ़ाया है, ताकि भारत इन खेलों में बेहतरीन मेजबानी कर सके.

हरियाणा बजट से भी उम्मीद: उन्होंने कहा कि "भिवानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है. खेलों में बढ़े इस बजट से यहां के खिलाडिय़ों में उत्साह है. खेलों में इस बजट के बढ़ाए जाने से खेल स्टेडियमों के रख-रखाव तथा उनके प्रयोग बेहतर हो सकेगा. साथ ही जमीनी स्तर पर विभिन्न खेल अकादमियों के संचालन में भी आसानी होगी तथा प्रदेश में खेल माहौल बेहतर होगा. हरियाणा बजट में भी खेलों के लिए इसी प्रकार के बेहतरीन प्रावधान किए जाने की भी उम्मीद रखते हैं".

खिलाड़ियों ने बजट का किया स्वागत (Etv Bharat)

आवंटन का विवरण
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI), जो एथलीटों को ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी मदद देने के लिए जिम्मेदार है, उसे 917.38 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है, जो पिछले साल के 880 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है.

नेशनल डोप टेस्टिंग लैब और नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) का बजट क्रमशः 28.55 करोड़ रुपये से घटाकर 23 करोड़ रुपये और 24.30 करोड़ रुपये से घटाकर 20.30 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

खेलो इंडिया कार्यक्रम को 924.35 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है, जो पिछले साल के 1000 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है. हालांकि, पिछले साल का अंतिम खर्च 700 करोड़ रुपये था.

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी सहायता में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित हुए है, जो पिछले साल के 28.05 करोड़ रुपये के आंकड़े से 78 प्रतिशत ज्यादा है. राष्ट्रमंडल खेल जुलाई-अगस्त में स्कॉटलैंड में होने वाले हैं.

अन्य सेक्टरों को आवंटन

नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी - 46.98 करोड़ रुपये (पिछले साल 78.64 करोड़ रुपये)

नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड - 5 करोड़ रुपये (पिछले साल 3 करोड़ रुपये)

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन - 40 करोड़ रुपये (पिछले साल 28 करोड़ रुपये)

खेल के क्षेत्र में बेहतरीन बजट को लेकर खेल नगरी भिवानी के खिलाडिय़ों व खेल से जुड़े अधिकारियों ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे खेल क्षेत्र में बेहतरीन बजट बताया है.

Last Updated : February 2, 2026 at 5:46 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
खेल बजट
