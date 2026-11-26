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हरियाणा में भावान्तर भरपाई योजना का उठाएं फायदा, रबी फसलों का रजिस्ट्रेशन जरूरी, किसान ना चूकें ये बेहतरीन मौका

हरियाणा में भावान्तर भरपाई योजना का उठाएं फायदा ( ETV Bharat )

नूंह : हरियाणा के नूंह जिला बागवानी अधिकारी डॉ. अब्दुल रजाक ने किसानों से अपील की है कि वे भावान्तर भरपाई योजना के तहत अपनी रबी फसलों का पंजीकरण 'मेरी फसल, मेरा ब्योरा' पोर्टल पर करवाएं तथा फसलों के क्षेत्र का भौतिक सत्यापन भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अवश्य करवाएं