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CM ने पंचकूला से किया 2738 करोड़ की बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ, बोले- "हरियाणा में 400 क्लस्टर, कोल्ड चेन और AI तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आय"

बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के सीएम ने पंचकूला से 2738 करोड़ की बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ किया. साथ ही हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर की भी आधारशिला रखी. इस दौरान सीएम ने कहा कि, "विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. हरियाणा को बागवानी, एग्री-बिजनेस, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है." सीएम ने किया आह्वान: इस दौरान CM ने आह्वान किया कि सभी मिलकर कृषि को अधिक टिकाऊ, आधुनिक और लाभकारी बनाने, जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने और आगामी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प लें. "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण: मुख्यमंत्री नायब सैनी के इस दौरान साथ प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे. सबसे पहले सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण किया. साथ ही बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी सबको दिलाई. 2738 करोड़ की बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ (ETV Bharat) पौधरोपण-जल भंडारण और बांधों का जीर्णोद्धार: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हरियाणा ने देश को हरित क्रांति दी थी. लेकिन बदलती जलवायु, गिरते भूजल स्तर, बढ़ती कृषि लागत और छोटी जोत जैसी चुनौतियों को देखते हुए अब कृषि क्षेत्र में नए विकल्प अपनाने की आवश्यकता है. बागवानी, फल, सब्जियां, मसाले, औषधीय पौधे, फूल, मशरूम और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में किसानों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं." "जलभराव प्रभावित भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा": मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "प्रदेश के कई जिलों में जलभराव एवं सेम की समस्या के समाधान के लिए बायोड्रेनेज तकनीक का उपयोग करते हुए इस वर्ष एक हजार हेक्टेयर जलभराव प्रभावित भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा, जिससे भूमि पुनः कृषि योग्य बन सकेगी. साथ ही भूमिगत जल संरक्षण के लिए शिवालिक एवं अरावली क्षेत्रों में 25 नए जल भंडारण बांध बनाए जाएंगे और 25 पुराने बांधों का जीर्णोद्धार किया जाएगा." हरियाणा में 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस बनेंगे: CM ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि, "वर्तमान में फलों और सब्जियों का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है. इस चुनौती का समाधान सतत् बागवानी संवर्धन परियोजना के माध्यम से किया जाएगा. परियोजना के तहत 400 बागवानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, 500 उत्पादक समूहों को संगठित एवं सशक्त बनाया जाएगा, 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर और 44 रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा एक हजार वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा और 65 हजार एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा. यह परियोजना खेत से बाजार तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी और आधुनिक कोल्ड चेन नेटवर्क किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगा. परियोजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली, मिट्टी एवं जल विश्लेषण, डिजिटल कृषि सलाह, इंटरनेट ऑफ प्लांट्स, भू-स्थानिक तकनीक, ई-मार्केटिंग और आधुनिक पैकेजिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा." कृषि में नवतकनीक का इस्तेमाल: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, करनाल और जापान के कोची विश्वविद्यालय के बीच ज्ञान एवं अनुसंधान के आदान-प्रदान से किसानों को विश्वस्तरीय तकनीकी सहायता उपलब्ध होगी. कृषि अब केवल खेती तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक बड़ा व्यवसाय बन चुकी है. इसमें ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सेंसर, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका है. वे नौकरी मांगने के बजाय एग्री-बिजनेस, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य उद्योग और निर्यात आधारित उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बनें. महिलाओं की भागीदारी बागवानी, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हरियाणा के निर्माण में महत्वपूर्ण होगी."