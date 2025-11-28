ETV Bharat / state

हरियाणा बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामला: शिक्षा मंत्री ढांडा बोले-“जांच के बाद ही कार्रवाई, कई स्टेडियमों में सुधार जारी”

विद्यालय का दौरा: दरअसल, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शुक्रवार को रोहतक के सेक्टर 2-3 स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया. उन्होंने विद्यालय परिसर में स्थापित निपुण वाटिका का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से बातचीत की.

रोहतक: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बास्केटबॉल के दो खिलाड़ियों की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि, "हादसा कब और कैसे हो जाए, यह किसी को पता नहीं होता. जर्जर हालत की रिपोर्ट तैयार हो रही है और विभाग ने प्राथमिकता के आधार पर सुधारात्मक कार्य शुरू कर दिए हैं."

स्टेडियम सुधारों की जानकारी: इस दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि, "प्रदेश के सैकड़ों स्टेडियम में सुधार कार्य शुरू किए गए हैं. कांग्रेस सरकार के समय राजीव गांधी स्टेडियम बनाए गए, लेकिन व्यवस्था नहीं की गई थी." उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं की आलोचना भी की. महिपाल ढांडा ने निपुण मिशन की सराहना की. उन्होंने बताया कि, "निपुण वाटिका में खेल-खेल के माध्यम से बच्चों को दक्ष बनाया जाता है. सरकारी स्कूलों के परिणाम वर्ष 2014 में 31% थे, जो अब बढ़कर करीब 95% हो गए हैं."

हरियाणा बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामला (ETV Bharat)

प्रतिभा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी: शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि, "सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षक हैं और व्यवस्था बेहतर बनाई जा रही है. आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों को बुनियाद और सुपर-100 कार्यक्रम के माध्यम से इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है." महिपाल ढांडा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. वहीं, बास्केटबॉल हादसे की जांच के बाद ही आगे के कदम तय किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर सियासत जारी, पंजाब सीएम ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात, दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए गंभीर सवाल, खेल मंत्री की विपक्ष को खास नसीहत