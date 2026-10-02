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बाबा श्याम के दरबार तक 273 किमी दंडवत यात्रा पर निकलीं रेणु, 9 साल से अन्न त्यागा

रेणु ने एएनएम की नौकरी भी छोड़ दी. उनके मुताबिक उन्होंने 2018 से अन्न का त्याग कर रखा है.

दंडवत यात्रा पर निकलीं रेणु
दंडवत यात्रा पर निकलीं रेणु (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2026 at 2:56 PM IST

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Updated : October 2, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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सीकर हरियाणा के झज्जर जिले के सुबाणा गांव की रेणु हरिवंशी बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचने के लिए 273 किलोमीटर की दंडवत यात्रा पर निकली हैं. रेणु ने 5 जुलाई को यह यात्रा शुरू की थी. उनके साथ करीब 15 लोग चल रहे हैं. गुरुवार देर शाम रेणु श्रीमाधोपुर पहुंचीं. रेणु की यह यात्रा सिर्फ 273 किलोमीटर की दूरी तय करने की कहानी नहीं है. इसके पीछे करीब 9 साल पुराना संकल्प भी जुड़ा है.

रेणु के मुताबिक उन्होंने 2018 से अन्न का त्याग कर रखा है. वह भोजन के बजाय नारियल पानी का सेवन करती हैं. इसी दौरान उन्होंने अपनी एएनएम की नौकरी भी छोड़ दी और सेवा और धार्मिक संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया. उनके पति सिद्धार्थ मल्हान सहकारी बैंक में क्लर्क हैं. परिवार की सामान्य जिंदगी से अलग रेणु ने आस्था और सेवा के रास्ते को चुना.

दंडवत यात्रा पर निकलीं रेणु (ETV Bharat)

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दूसरी बार दंडवत करते हुए खाटू की ओर : रेणु इससे पहले भी दंडवत करते हुए खाटूश्यामजी पहुंच चुकी हैं. 2023 में उन्होंने 237 किलोमीटर की यात्रा 67 दिनों में पूरी की थी. उस यात्रा में भी उन्होंने शरीर को आराम देने के लिए गद्दे का इस्तेमाल नहीं किया था. इस बार उनका संकल्प और लंबा है. वह 273 किलोमीटर का सफर बिना गद्दे के दंडवत करते हुए पूरा कर रही हैं. रेणु का कहना है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल बाबा श्याम के दर्शन करना नहीं है. वह जनकल्याण, गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म के प्रति जागरूकता का संदेश लेकर चल रही हैं. गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करना भी उनके संकल्प में शामिल है.

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ब्रज चौरासी कोस की चार यात्राएं भी कर चुकीं : दंडवत यात्रा रेणु के लिए पहली कठिन धार्मिक यात्रा नहीं है. वह ब्रज चौरासी कोस की चार पैदल यात्राएं भी पूरी कर चुकी हैं. इस बार करीब 15 लोग उनके साथ हैं, जो यात्रा के दौरान सहयोग कर रहे हैं. श्रीमाधोपुर में स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी रेणु का स्वागत किया. कुछ देर के लिए रेणु के दंडवत करते कदम रुके, लेकिन सम्मान के बाद वह फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ गईं. मंजिल अभी खाटूश्यामजी है, लेकिन रेणु का सफर यहीं खत्म नहीं होगा. खाटू पहुंचने के बाद वह सालासर के लिए पदयात्रा करने की बात भी कह रही हैं. उनकी उम्मीद है कि नवरात्रों के आसपास वह बाबा श्याम के दरबार तक पहुंच जाएंगी.

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Last Updated : October 2, 2026 at 3:32 PM IST

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