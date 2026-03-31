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हरियाणा में 750 करोड़ बैंक घोटाला: CBI जांच के आदेश, सरकार का दावा- 'अब कोई पैसा बकाया नहीं'

हरियाणा में सरकारी विभागों के फंड में करोड़ों के फर्जीवाड़े मामले की जांच अब CBI करेगी, सरकार ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की.

Haryana Bank Scam Cbi Probe
Haryana Bank Scam Cbi Probe (ians)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 1:08 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा में निजी बैंकों द्वारा सरकारी विभागों के फंड में किए गए बड़े फर्जीवाड़े को लेकर अब बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंपने की सिफारिश कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया कि ये मामला छोटे स्तर का नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये के बड़े वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है. अब जल्द ही CBI इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू करेगी.

निजी बैंकों पर करोड़ों की सेंधमारी के आरोप: इस मामले में कई बड़े निजी बैंक जांच के घेरे में आए हैं. जानकारी के अनुसार, IDFC First Bank और AU Small Finance Bank पर मिलकर करीब 590 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं. वहीं Kotak Mahindra Bank पर पंचकूला नगर निगम के करीब 160 करोड़ रुपये में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है. इन आरोपों ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सख्ती के बाद पैसे की रिकवरी शुरू: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सख्त रुख के बाद इस मामले में तेजी से कार्रवाई देखने को मिली है. पंचकूला नगर निगम का कोटक महिंद्रा बैंक से 127.27 करोड़ रुपये का मूल धन वापस आ चुका है. इसके अलावा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPGCL) का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से 25 करोड़ रुपये भी वापस मिल चुके हैं. वहीं IDFC फर्स्ट बैंक से पूरी राशि पहले ही रिकवर की जा चुकी थी.

सरकार का दावा- अब कोई पैसा बकाया नहीं: सरकार का कहना है कि सख्त कार्रवाई के चलते अब किसी भी बैंक में हरियाणा सरकार का कोई पैसा बकाया नहीं है. ये पूरी प्रक्रिया तेज निगरानी और लगातार दबाव के कारण संभव हो पाई है. अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही न हो और वित्तीय लेनदेन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए.

जनता के पैसे की सुरक्षा पर जोर: मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर सख्त संदेश देते हुए कहा कि जनता के पैसे की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है, ताकि इस तरह के मामलों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके. अब CBI जांच के जरिए इस फर्जीवाड़े की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.

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