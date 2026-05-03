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"EXIT POLL फेल हो जाते हैं", हांसी पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स बोले- नतीजे आने तक वेट करिए

हरियाणा के हांसी पहुंचे बादली कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.

Haryana Badli Congress MLA Kuldeep Vats on West Bengal Assam Tamilnadu Keralam Puducherry Exit Poll
हांसी पहुंचे कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 3, 2026 at 9:13 PM IST

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Updated : May 3, 2026 at 9:30 PM IST

5 Min Read
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हांसी : परशुराम जयंती के अवसर पर हरियाणा के हांसी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली और मंत्री अरविंद शर्मा पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि परशुराम जयंती मनाना अच्छी बात है, लेकिन जब समाज के अधिकारों की लड़ाई की बात आती है, तो नेताओं को पीछे नहीं हटना चाहिए.

कुलदीप वत्स ने दिखाया आईना : कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करनाल में ब्राह्मण आयोग गठित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक उसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया. उन्होंने आगे कहा कि 11 बिरादरियों की जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा अब भी लंबित है और EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत 10% आरक्षण पाने वाले बच्चों की जॉइनिंग भी रुकी हुई है. कुलदीप वत्स ने यह भी कहा कि जब उन्होंने विधानसभा में EWS के मुद्दे को उठाया, तो मंत्रियों ने यह कहकर बात टाल दी कि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है. उन्होंने नेताओं को घेरते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति समाज के कोटे से टिकट लेकर सत्ता में आता है, तो उसके लिए उस समाज के बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है.

"EXIT POLL फेल हो जाते हैं" (ETV Bharat)

एग्जिट पोल पर उठाए सवाल : कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि 4 जून को आने वाले पांच राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर देश के पांचों राज्यों में अलग-अलग दल मजबूत स्थिति में हैं. कहीं कांग्रेस, कहीं भाजपा, तो कहीं ममता बनर्जी जैसी क्षेत्रीय नेता अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. कुलदीप वत्स ने एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान समय में ये कई बार वास्तविक नतीजों से मेल नहीं खाते, इसलिए अंतिम परिणाम आने तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

"बदले की राजनीति से बचना चाहिए" : कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि यदि मामन खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और वे दोषी हैं, तो सरकार को सबूत सार्वजनिक करने चाहिए और कानून के तहत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उन्हें लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए सही नहीं है. वत्स ने कहा कि राजनीतिक दलों को बदले की राजनीति से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बैर-भाव वाली राजनीति पहले भी नुकसान पहुंचा चुकी है. ऐसी ही राजनीति ने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासन को भी प्रभावित किया था.

"हिसार मामले की निष्पक्ष जांच हो" : हिसार प्रकरण पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने जेजेपी पार्टी पर कटाक्ष भरे अंदाज में कहा कि दुष्यंत चौटाला उसी सरकार का हिस्सा रहे हैं, जिसके कार्यकाल में किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और किसानों को अपमान सहना पड़ा था. उन्होंने कहा कि वे दुष्यंत चौटाला का सम्मान करते हैं. जो फुटेज सामने आई है, उसको देखते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. कुलदीप वत्स ने कहा कि हरियाणा की जनता पूरी तरह समझदार है और न्याय व अन्याय के बीच का अंतर भली-भांति जानती है, इसलिए सच अंततः सामने आकर ही रहेगा.

कुलदीप बिश्नोई पर उठाए सवाल : भजनलाल को लेकर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाज़ी राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है. सार्वजनिक जीवन में भाषा का स्तर बनाए रखना जरूरी है. साथ ही उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा की जनता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे उस भाजपा पार्टी में क्यों बने हुए हैं, जहाँ उनके पिता भजन लाल का कथित रूप से अपमान हुआ. भाजपा में तो उनको राष्ट्रपति के अवॉर्ड से नवाजा जा रहा है. कांग्रेस के बारे में कहते थे कि कांग्रेस में उनको सम्मान नहीं मिला, जबकि कांग्रेस ने हमेशा बिश्नोई परिवार को सम्मान दिया है और उनके परिवार को मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और सांसद जैसे महत्वपूर्ण पदों से नवाज़ा है.

चुनावी नतीजों के बाद महंगाई बढ़ेगी : बढ़ती महंगाई और कमर्शियल गैस के दामों में वृद्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि 4 मई को पांच राज्यों के आने वाले चुनावी नतीजों के बाद गैस के दामों के साथ साथ महंगाई चरम सीमा पर होगी.

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Last Updated : May 3, 2026 at 9:30 PM IST

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