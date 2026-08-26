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हरियाणा BAC की बैठक में लगी सदन की अवधि पर मोहर, एक सितंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र

हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले बीएसी की बैठक हुई जिसमें सदन की अवधि पर मोहर लगा दी गई.

Haryana BAC meeting approves House duration session to continue until September 1
हरियाणा BAC की बैठक में लगी सदन की अवधि पर मोहर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 10:21 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 10:33 PM IST

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चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा का कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है. इससे पहले आज बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई. विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ संसदीय कार्यमंत्री महिपाल ढांडा के अलावा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और अनिल विज भी शामिल हुए. बैठक में तय हुआ कि कल से शुरू होने वाला मानसून सत्र एक सितंबर तक चलेगा.

तीन दिन का होगा सत्र : हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मानसून सत्र तीन दिन का ही बीएससी में तय किया गया है. इसकी अवधि को बढ़ाने की मांग थी, लेकिन नहीं बढ़ाया गया. मानसून सत्र 27 अगस्त कल से शुरू होगा, 3 दिन के अवकाश के बाद 31 और 1 सितंबर को सत्र होगा. मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही सोमवार को 11 बजे की बजाय 2 बजे शुरू किए जाने पर बीएसी में सहमति बनी है.

हरियाणा BAC की बैठक में लगी सदन की अवधि पर मोहर (ETV Bharat)

सीएम ने साधा निशाना : वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष की सदन में अवधि बढ़ाने की मांग पर निशाना साधा. हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बीएसी की बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस के समय में काफी छोटी अवधि होती थी. हमारे विधानसभा स्पीकर बड़े दिल के हैं. सभी दलों के लोग इस बैठक में होते हैं, मिलकर तय किया जाता है. आपको बता दें कि कल से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है क्योंकि विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के साथ-साथ युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. हालांकि सत्ता पक्ष की भी जवाब देने की तैयारी पूरी है.

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Last Updated : August 26, 2026 at 10:33 PM IST

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