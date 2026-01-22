ETV Bharat / state

हरियाणा को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का इंतजार... अब तक नहीं मिला BCCI और ICC क्रिकेट प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका

हरियाणा के इन दिग्गज खिलाड़ियों ने बनाया नाम: हरियाणा से कई खिलाड़ियों ने भारतीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया है. हरियाणा या उससे जुड़े इन नामों में देश की पहली वर्ल्ड कप टीम के कप्तान कपिल देव के अलावा वीरेंद्र सहवाग, युजवेंद्र चहल, मोहित शर्मा, राहुल तेवतिया, दीपक हुड्डा, जयंत यादव, चेतन शर्मा, अजय जडेजा, अशोक मल्होत्रा, विजय यादव, अंशुल कंबोज, जोगिंदर शर्मा (टी20 विश्व कप 2007 के हीरो), और हाल ही में शाहबाज अहमद जैसे नाम शामिल हुए हैं. इन नामों में भारत को हाल ही में महिला क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिलाने वाली शेफाली वर्मा और जिला पंचकूला की क्रिकेट अकादमी में प्रेक्टिस करती रही अमनजोत कौर के नाम भी शामिल हैं. लेकिन यह सभी खिलाड़ी भी हरियाणा में किसी बड़ी क्रिकेट ट्रॉफी का आयोजन नहीं देख सके हैं.

ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के मापदंडों को पूरा करने वाला एक भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं है. हरियाणा के खिलाड़ियों को या तो निजी क्रिकेट अकादमी में प्रेक्टिस करनी पड़ती है या फिर उन्हें चंडीगढ़ व दिल्ली समेत अन्य समीपवर्ती राज्यों के क्रिकेट स्टेडियमों का सहारा लेना पड़ता है.

पंचकूला: हरियाणा प्रदेश को खेलों का गढ़ माना जाता है. क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से लेकर विश्व की सभी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं, ओलंपिक तक में देश की झोली में सबसे अधिक पदक हरियाणा के खिलाड़ी ला रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी हरियाणा से कई नामचीन क्रिकेटर हैं. लेकिन हरियाणा में क्रिकेट को लेकर कुछ उदासीनता भी जरूर देखी गई है.

कोच बोले- "संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते खिलाड़ी": ईटीवी भारत ने पंचकूला में कोच नागेश से इस बारे में बात की. उन्होंने बताया कि, "कई बच्चे योग्य होने के बावजूद संसाधनों की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं. जो लोग आगे बढ़ते भी हैं, वो यहां संसाधन न होने के कारण दूसरे राज्यों में जाकर प्रैक्टिस करते हैं. हमारा हरियाणा खेल का गढ़ है. हरियाणा ने देश को कई खिलाड़ी दिए हैं. हालांकि क्रिकेट के मामले में यहां उदासीनता है."

फरीदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मैच: हरियाणा में कभी कोई बड़ी बीसीसीआई या आईसीसी क्रिकेट प्रतियोगिता नहीं हो सकी है. लेकिन वर्षों पूर्व जिला फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में चंद एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच जरूर खेले गए थे. इस स्टेडियम में वर्ष 1988 में भारत बनाम वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के बीच पहला मैच खेला गया था. इसके अलावा जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट टीमों के बीच भी चंद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने की जानकारी मिली. लेकिन हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर खतरा उतरने वाला कोई बड़ा खेल स्टेडियम नहीं होने के चलते हरियाणा कभी किसी बड़ी ट्रॉफी की मेजबानी नहीं कर सका है. राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण वर्ष 1981 में लगभग 25 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता के अनुसार किया गया था. हाल ही में इस स्टेडियम के नवीनीकरण का काम जारी है. यहां रणजी ट्रॉफी और चंद अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं.

हरियाणा का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम:हरियाणा के जिला झज्जर के लोहट गांव में हरियाणा का दूसरा और सबसे बड़ा पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है. इस पर करीब 222.20 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य संबंधित कंपनी को 24 महीनों में पूरा करना है, यानि की इस स्टेडियम के लिए फिलहाल वर्ष 2027 तक इंतजार करना होगा. इस स्टेडियम की सुविधाओं की बात करें तो यह पचास हजार दर्शकों की क्षमता वाला रहेगा. इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 अभ्यास मैदान, क्रिकेट अकादमी, हॉस्टल, पार्किंग, स्पोर्ट्स क्लब और जिम जैसी सुविधाएं होंगी. रात के लिए फ्लड लाइटिंग, स्विमिंग पूल, सोना बाथ, ड्रेसिंग रूम और 30 कॉर्पोरेट बॉक्स लगाए जाएंगे.

साल 2027 से अंतरराष्ट्रीय मैचों के आयोजन की उम्मीद: हरियाणा में कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नहीं होने के चलते वर्ष 2027 तक भी प्रदेश में किसी बड़ी क्रिकेट ट्रॉफी के आयोजन की उम्मीद नहीं है. क्योंकि फरीदाबाद के राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम का नवीनीकरण का काम जारी है और दर्शक क्षमता भी कम है. जबकि झज्जर के लोहट गांव में तैयार हो रहे पचास हजार दर्शकों की क्षमता वाले क्रिकेट स्टेडियम का काम 2027 में पूरा होगा. इसके बाद ही आंका जा सकेगा कि यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए सभी मापदंड पूरा करते हैं या नहीं. स्पष्ट है कि इसके बाद ही बीसीसीआई किसी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में करवा सकेगा और विदेशी खिलाड़ी हरियाणा की धरती पर कदम रखेंगे.

यह मिलेगा फायदा:अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद प्रदेश में न केवल एकदिसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो सकेंगे, बल्कि किसी बड़ी ट्रॉफी की मेजबानी करने की उम्मीद भी होगी. इसके अलावा दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की तर्ज पर बड़ी क्रिकेट लीग भी हो सकेंगी. अंतरराष्ट्रीय मेजबानी मिलने के चलते विदेशी खिलाड़ियों के हरियाणा पहुंचने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा.

यहां खेला सचिन तेंदुलकर ने आखिरी रणजी मैच: हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन का एक स्टेडियम रोहतक के लाहली में है. लेकिन यहां भी केवल रणजी मैचों का आयोजन हो सका है. अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार इस स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं कराए जा सकते. हालांकि, लाहली स्थित चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर एवं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम रणजी मैच खेला है.

