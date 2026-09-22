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हरियाणा एटीएस ने अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का किया खुलासा,पंचकूला क्लब फायरिंग मामले से जुड़े तार, सात आरोपी गिरफ्तार

पंचकूला: हरियाणा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) ने एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेररिज्म नेटवर्क से जुड़े मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे एवं उनकी निशानदेही पर एक एक्सयूवी गाड़ी, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल, एक यूएस निर्मित पिस्टल, एक 30 बोर पिस्टल, 3 कैश काउंटिंग मशीन, 5 मोबाइल फोन, 12 जिंदा राउंड और 529 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की गई है. गौर करने वाली बात यह है कि एटीएस के गठन के बाद उसके द्वारा सुलझाया गया यह पहला मामला है. यह जानकारी एटीएस के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी.

पंचकूला क्लब में की फायरिंग: एसपी वरुण सिंगला ने बताया कि "बीती 13 सितंबर की अल सुबह पंचकूला के सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की घटना सामने आई थी. इस घटना में एक युवती घायल हुई थी. इस संबंध में पंचकूला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो पता लगा कि पांच युवक दो अलग-अलग गाड़ियों में क्लब पहुंचे थे. क्लब में शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर उनका आपस विवाद हुआ, जिसके बाद एक आरोपी ने गाड़ी से पिस्तौल निकालकर दो राउंड फायर कर दिए. इसमें एक युवती घायल हो गई थी."

मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार: एसपी ने बताया कि "इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से तीन आरोपियों को घटना के समय मौके पर ही काबू कर लिया गया था. इसके बाद एक अन्य आरोपी को एसएएस नगर से और तीन आरोपियों को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया. आरोपियों की निशानदेही पर एक कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई. पूछताछ और तकनीकी जांच में आरोपियों के अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़े होने के साक्ष्य सामने आए.

अमेरिका में बैठे हैंडलर के इशारे पर ड्रग मनी ट्रांजिट: जांच में पता लगा कि इस नेटवर्क के कुछ हैंडलर विदेश, विशेषकर अमेरिका में बैठे हैं, जो आरोपियों को रहने की जगह ,वाहन और रुपये उपलब्ध करवाते हैं, ताकि हथियार और नशीले पदार्थों एवं ड्रग्स मनी की हैंडलर द्वारा दी गई लोकेशन पर तस्करी की जा सके. बताया गया कि मुख्य हैंडलर पंजाब पुलिस का भगौड़ा गुरी नाम व्यक्ति है, जो अमेरिका से आरोपियों को पैसे देकर और उनकी जरूरतें पूरी कर पंजाब व हरियाणा में उनसे ड्रग मनी और हथियार अलग अलग लोकेशन पर भिजवाता रहा है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड को स्थानांतरित की गई.