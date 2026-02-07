भिवानी के इस एथलीट ने हाफ मैराथन में तोड़ा खुद का ही रिकॉर्ड, परिजन बोले- "कड़ी मेहनत से हासिल की सफलता"
भिवानी के धावक हार्दिक ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. परिजनों में बेहद खुशी का माहौल है.
Published : February 7, 2026 at 1:05 PM IST
भिवानी: खेल नगर हरियाणा के मिनी क्यूबा भिवानी में, खिलाड़ी में एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है. दरअसल, भिवानी के नन्हें धावक महाराणा प्रताप कॉलोनी निवासी हार्दिक ने महज 13 साल की उम्र में ही हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर में दौड़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. हार्दिक के घर में खुशियों का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. हार्दिक की इस सफलता है उनके परिजन गर्व महसूस कर रहे हैं.
परिजनों में खुशी की लहर: बता दें कि इससे पहले भी हार्दिक हाफ मैराथन में सबसे कम समय में दौड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं. वहीं, इंडिया व एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हार्दिक का नाम दर्ज है. उनकी इस उपलब्धि पर परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे भिवानी में खुशी की लहर है. खेल प्रेमियों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया.
हार्दिक ने खुद का ही तोड़ा रिकॉर्ड: हार्दिक ने 1 फरवरी 2026 को गुरुग्राम में आयोजित वन रेस हाफ मैराथन (21.1 किलोमीटर) एक घंटा 44 मिनट 11 सेकंड के समय में दौड़ के खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर फिर से नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है. इससे पहले यही हाफ मैराथन हार्दिक ने 1 घंटे 49 मिनट की समय सीमा में तय किया था.
हार्दिक ने की कड़ी मेहनत: परिजनों व कोच की मानें तो "यह केवल ये 5 मिनट का समय तोड़ने के लिए हार्दिक को कड़ी मेहनत करनी पड़ी. यही वजह है कि हार्दिक की ये सफलता 2 माह की लगातार कड़ी मेहनत तथा प्रैक्टिस से ही मिल पाई है. हार्दिक रोजाना ग्राउंड पर 5-15 घंटे तक दौड़ कर प्रैक्टिस करता है. हार्दिक बिना कुछ खाए-पिए तथा बिना किसी दवा के सहारे दौड़ लगाता है. हार्दिक कि इस कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि आज उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है".
"अब ये रिकॉर्ड भी तोड़ना है मकसद": हार्दिक ने बताया कि "आगे भी इसी तरह का प्रदर्शन होगा और इसके लिए वे कड़ी मेहनत करते रहेंगे. सरकार से मांग है कि कम आयु वर्ग के धावकों को भी हाफ मैराथन में दौड़ने की अनुमति मिले. क्योंकि 18-35 आयु वर्ग में हार्दिक दौड़कर भी रिकॉर्ड कायम कर रहा है. युवा नशे व डोपिंग में पड़कर अपना समय बर्बाद न करें. मेहनत करें और अपने भविष्य तथा स्वास्थ्य के साथ-साथ देश का नाम भी रोशन करें"
हार्दिक की बहन लावण्या चौथे स्थान पर रहीं: इसके अलावा, हार्दिक की बहन लावण्या भी 15 साल तक की लड़कियों में 5 किलोमीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहीं. प्रतियोगिता में 52 लड़कियां एक साथ दौड़ी थीं. ये लड़किया 15 साल की उम्र से नीचे थीं. दोनों बच्चों की इस सफलता से परिवार में 'हार्दिक' खुशी का माहौल है.
ये भी पढ़ें: भिवानी के धावक भाई-बहन का कमाल, जयपुर हाफ मैराथन में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, माता-पिता को बच्चों पर गर्व
ये भी पढ़ें: Yearender 2025: खेल के क्षेत्र में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन, हरियाणवीं धांकड़ छोरियों ने खेलों में दिखाया दमखम