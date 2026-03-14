हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की मां का निधन, कुटेल गांव में आज होगा अंतिम संस्कार
हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की 85 वर्षीय माता का निधन हो गया.
Published : March 14, 2026 at 9:56 AM IST
करनाल: करनाल से एक दुखद समाचार सामने आया है. हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की माता जी का देर रात निधन हो गया. बताया जा रहा है कि अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. उनकी उम्र लगभग 85 वर्ष बताई जा रही है. इस खबर के सामने आते ही परिवार और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन को परिवार के साथ-साथ पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है.
देर रात बिगड़ी तबीयत: परिवार के अनुसार देर रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी. स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली. इस दुखद घटना के बाद परिवार में गहरा शोक का माहौल है. जैसे ही यह खबर क्षेत्र में फैली, रिश्तेदारों, परिचितों और स्थानीय लोगों का घर पर आना शुरू हो गया. हर कोई दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है और परिवार को सांत्वना दे रहा है.
आज कुटेल गांव में होगा अंतिम संस्कार: परिवार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार दिवंगत माता जी का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब ढाई बजे करनाल के कुटेल गांव स्थित शिवपुरी श्मशान घाट में किया जाएगा. अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के शामिल होने की संभावना है. गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है.
सादगी भरा रहा जीवन: परिवार और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि माता जी का जीवन सादगी, संस्कार और सेवा भाव से भरा हुआ था. उन्होंने हमेशा समाज और परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास किया. उनके निधन से परिवार के साथ-साथ पूरे इलाके को गहरा आघात पहुंचा है. लोग उन्हें एक सरल और धार्मिक स्वभाव की महिला के रूप में याद कर रहे हैं.
सामाजिक व राजनीतिक जगत ने जताया शोक: माता जी के निधन की खबर मिलते ही कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया. नेताओं और गणमान्य लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की. सभी ने इसे क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया.
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