ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे विधानसभा स्पीकर, हवन में आहुति कर प्रदेश की तरक्की की कामना की

हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण शनिवार को शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे. मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की उन्नति की कामना की.

शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र
शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 27, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण शनिवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे. जहां उन्होंने परिवार संग राज्य के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान हरविंद्र कल्याणा ने मंदिर में परिवार संग पूजा-अर्चना, हवन-यज्ञ में आहुति डाली. प्रदेश की उन्नति और तरक्की की कामना की.

परिवार संग मंदिर पहुंचे स्पीकर: कुरुक्षेत्र में नववर्ष अभिनंदन 2026 एवं सेवा संकल्प दिवस के पावन अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया. इस दौरान स्पीकर कल्याण ने कहा कि वह आज हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि "मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की है".

कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे विधानसभा स्पीकर
कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे विधानसभा स्पीकर (Etv Bharat)

अपने जीवन में सभी को गीता उपदेश धारण करना चाहिए: विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि "जब कोई प्रदेश तरक्की करता है तो उसमें सभी का सहयोग होता है. धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने सभी के लिए गीता का उपदेश दिया है. गीता उपदेश को हम सभी को अपने जीवन में धारण कर देश के पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए".

स्पीकर ने हवन में आहुति कर प्रदेश की तरक्की की कामना की (Etv Bharat)

कुरुक्षेत्र में राज्य का एकमात्र शक्तिपीठ: बता दें कि कुरुक्षेत्र के झांसा रोड पर शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है. माना जाता है कि यहां मां सती का टखना गिर गया. महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने मां से आशीर्वाद लिया था. मां भद्रकाली यदुवंश की कुलदेवी हैं.

स्पीकर ने परिवार संग हवन में डाली आहुति
स्पीकर ने परिवार संग हवन में डाली आहुति (Etv Bharat)

ये भी पढ़ें: सिरसा में सीएम नायब सैनी ने साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को किया नमन, बोले- "आज का दिन हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है"

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद के "चोटी वाले बाबा" की खास कचौड़ियां, आपने खाई क्या... स्वाद में लाजवाब, दाम भी कम, दूर-दूर से आते हैं लोग

ये भी पढ़ें: पंचकूला स्वदेशी महोत्सव में छाया देसी रंग, बिना प्रिजरवेटिव केले के बिस्किट और पाउडर बनी लोगों की पसंद, स्टॉल पर उमड़ी खरीददारों की भीड़

TAGGED:

HARVINDER KALYAN
HARYANA ASSEMBLY SPEAKER
स्पीकर हरविंद्र कल्याण
शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर
KURUKSHETRA SHAKTIPEETH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.