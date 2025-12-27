ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे विधानसभा स्पीकर, हवन में आहुति कर प्रदेश की तरक्की की कामना की

कुरुक्षेत्र: हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण शनिवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे. जहां उन्होंने परिवार संग राज्य के एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान हरविंद्र कल्याणा ने मंदिर में परिवार संग पूजा-अर्चना, हवन-यज्ञ में आहुति डाली. प्रदेश की उन्नति और तरक्की की कामना की.

परिवार संग मंदिर पहुंचे स्पीकर: कुरुक्षेत्र में नववर्ष अभिनंदन 2026 एवं सेवा संकल्प दिवस के पावन अवसर पर हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया. इस दौरान स्पीकर कल्याण ने कहा कि वह आज हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि "मंदिर में पूजा-अर्चना कर राज्य की खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की है".

कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर में परिवार संग पहुंचे विधानसभा स्पीकर (Etv Bharat)

अपने जीवन में सभी को गीता उपदेश धारण करना चाहिए: विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि "जब कोई प्रदेश तरक्की करता है तो उसमें सभी का सहयोग होता है. धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने सभी के लिए गीता का उपदेश दिया है. गीता उपदेश को हम सभी को अपने जीवन में धारण कर देश के पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प के अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए".