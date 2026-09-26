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हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर के नाम से बनाई फर्जी फेसबुक आईडी, लोगों से मांगे रुपये, पुलिस में केस दर्ज

जींद : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर साइबर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है. ठगों ने डिप्टी स्पीकर के जानकारों को फेसबुक मैसेज भेजकर खुद को सीआरपीएफ अधिकारी बताते हुए घरेलू सामान सस्ते में बेचने का झांसा दिया. सामान खरीदने के नाम पर 1 लाख 15 हजार रुपये गूगल-पे के जरिए भेजने को कहा गया. मामला सामने आने के बाद डिप्टी स्पीकर के मीडिया कोऑर्डिनेटर सन्नी मग्गू ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दी. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कम कीमत पर बेच रहे सामान : शिकायत के अनुसार, 22 सितंबर को इंद्री निवासी कपिल मग्गू ने सन्नी मग्गू को फोन कर बताया कि उसके पास डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा की फेसबुक आईडी से मैसेज आया है. मैसेज में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट संतोष लाल का घरेलू सामान बेचने की बात कही गई थी. आरोपी ने दावा किया कि संतोष लाल का दूसरे स्टेशन पर ट्रांसफर हो गया है, इसलिए वह अपना घरेलू सामान कम कीमत पर बेच रहे हैं.

बेड, एसी, फ्रिज और लैपटॉप की फोटो भेजी : आरोपियों ने मैसेज के साथ बेड, एसी, फ्रिज, एलईडी, लैपटॉप समेत अन्य घरेलू सामान की तस्वीरें भी भेजीं. सामान खरीदने के इच्छुक लोगों से 1.15 लाख रुपये गूगल-पे करने को कहा गया. आरोपी ने ये भी बताया कि डिप्टी स्पीकर ने ही उसका नंबर संबंधित व्यक्ति को दिया है. इससे लोगों को भरोसे में लेने की कोशिश की गई. फर्जी फेसबुक आईडी की जानकारी मिलने के बाद सन्नी मग्गू ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अलर्ट किया और डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा के नाम पर पैसे मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को भुगतान नहीं करने की अपील की. इसके बाद कई अन्य लोगों ने भी उन्हें फोन कर इसी तरह के मैसेज मिलने की जानकारी दी.

फर्जी आईडी बनाकर नाम और छवि के दुरुपयोग का आरोप : शिकायत में आरोप लगाया गया कि अज्ञात लोगों ने डिप्टी स्पीकर के नाम और उनकी छवि का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश की है. शहर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी की कोशिश, आईटी एक्ट समेत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. जांच अधिकारी एसआई संजय कुमार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.