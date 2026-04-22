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एक्शन में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, जींद पॉलीक्लिनिक का किया औचक निरीक्षण

जींद पॉलीक्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा था बंद, डॉक्टर और कर्मचारी गायब मिले ( Etv Bharat )