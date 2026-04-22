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एक्शन में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर, जींद पॉलीक्लिनिक का किया औचक निरीक्षण

जींद पॉलीक्लिनिक डिप्टी स्पीकर के छापे के दौरान चिकित्सक और स्टाफ नदारद मिले. इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

RAID CONDUCTED AT JIND POLYCLINIC
जींद पॉलीक्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा था बंद, डॉक्टर और कर्मचारी गायब मिले (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 22, 2026 at 5:20 PM IST

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जींद: हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने बुधवार को जींद के पॉलीक्लिनिक पर अचानक छापा मारा, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और स्टाफ की लापरवाही सामने आई. यह छापेमारी की कार्रवाई जनता से लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर किया गया. मौके से चिकित्सक और स्टाफ नदारद मिले. सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था और सीसीटीवी कैमरे भी बंद पाए गए. डिप्टी स्पीकर ने नदारद रहे स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देने की बात कही.

पॉलीक्लिनिक में उपचार न मिलने की लगातार मिल रही थी शिकायतें: बुधवार को डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने जींद पॉलीक्लिनिक का निरीक्षण किया. उनके साथ डीसी मोहम्मद इमरान रजा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुमन कोहली भी मौजूद रहीं. छापे के दौरान पॉलीक्लीनिक में चिकित्सक और अन्य स्टाफ गायब पाए गए. ओपीडी समय के दौरान भी वार्ड में कोई मौजूद नहीं था, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

हरियाणा के डिप्टी स्पीकर ने जींद पॉलीक्लिनिक का किया अचौक निरीक्षण (Etv Bharat)

समीक्षा बैठक बुलाकर कमियों को दूर करने का निर्देशः अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था की जांच में पॉलीक्लिनिक की स्थिति बेहद खराब पाई गई. कमरों में कचरा था, जैसे वह कई दिनों से खुले नही हों. इसके अलावा सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी बंद मिले, जो स्वास्थ्य केंद्र की सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. इस छापेमारी से स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगले कुछ दिनों में पॉलीक्लिनिक की समीक्षा बैठक बुलाई जाए और सभी कमियों को दूर किया जाए.

'नदारद रहे स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी': डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि "नदारद रहे स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य सेवाएं जनता की मौलिक जरूरत हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर लापरवाही का शिकार नहीं होने दिया जाएगा." उन्होंने डीसी और सीएमओ को निर्देश दिए कि अनुपस्थित स्टाफ की सूची तैयार कर तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. साथ ही सफाई व्यवस्था को तुरंत सुधारने और सीसीटीवी कैमरों को चालू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने को कहा.

ये भी पढ़ें-जींद में किसानों और अधिकारियों के बीच विवाद खत्म, आंदोलन वापस, डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिड्ढा ने कहा 'कोई चूक हुई उसकी मैं माफी मांगता हूं'

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जींद पॉलीक्लीनिक पर मारा छापा
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