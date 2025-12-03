ETV Bharat / state

हरियाणा विधानसभा भवन पर अभय चौटाला बोले- 'सरकार ने सही पैरवी नहीं की', अजय चौटाला ने कहा- 'लोगों को सिर्फ झुंझुना दिया'

Haryana Assembly Controversy: हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के विवाद पर अभय चौटाला और अजय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है.

December 3, 2025

जींद/चरखी दादरी: हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया. मंत्रालय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सलाह दी है कि मामले में अब किसी तरह की कार्रवाई ना करें. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से हरियाणा की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और वार-पलटवार का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है.

'बीजेपी ने नई विधानसभा का मुद्दा लोगों को भटकाने के लिए उठाया': जींद में इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कहा कि "बीजेपी हमें बांट कर आगे बढ़ रही है. चंडीगढ़ में नई विधानसभा भवन का मुद्दा लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया था. ये सब फालतू की बातें हैं. चंडीगढ़ को यूटी का दर्जा मिला है. अगर वहां जाकर कहोगे कि चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी बनेगी. ये सिर्फ लोगों का ध्यान बांटने के लिए बोला जाता है.

'सरकार सही तरीके से पैरवी नहीं कर रही': अभय चौटाला ने कहा कि "चंडीगढ़ को लेकर जिस तरह से पैरवी करनी चाहिए, लगता नहीं है कि सरकार सही तरीके से पैरवी कर रही है. चंडीगढ़ को अगर लेना है, तो इसके लिए एक दिन का सेशन बुलाना चाहिए. उस सेशन में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा जाना चाहिए. विधानसभा में इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए. उसमें सारी रिपोर्ट लगानी चाहिए, जिसमें चंडीगढ़ हरियाणा को दिए जाने की बातें हैं."

अजय चौटाला का सरकार पर निशाना: वहीं चरखी दादरी में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने कहा कि "हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के नाम पर भाजपा सरकार ने लोगों को सिर्फ झूंझना दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अगल से विधानसभा बनने की योजना को हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिया है. ऐसे में अब स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने धरातल पर कुछ नहीं किया और जनता को गुमराह किया है."

