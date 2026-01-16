ETV Bharat / state

नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में हरियाणा विधानसभा कमेटी ने लिया कमियों का जायजा, आगामी सत्र में पेश करेगी रिपोर्ट

हरियाणा विधानसभा कमेटी नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची. विधायक आफताब अहमद के साथ कमेटी ने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया.

Assembly committee visits Nuh
नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंची हरियाणा विधानसभा कमेटी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 2:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: अरावली पर्वत की तलहटी में करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से 94 एकड़ में राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ बना हुआ है. गुरुवार को हरियाणा विधानसभा की एक कमेटी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. कमेटी का नेतृत्व कांग्रेस विधायक आफताब अहमद कर रहे थे. कमेटी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कॉलेज के विभिन्न विभागों का जायजा लिया. इस दौरान अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों, कर्मचारियों और अधिकारियों से सुविधा और समस्याओं के बारे में जानकारी ली. कमेटी अपनी रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखेगी.

तीमारदारों से भी कमेटी ने की बातचीतः पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक एवं कमेटी के अध्यक्ष "आफताब अहमद ने कहा कि "मेडिकल कॉलेज से आमजन को तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. इसलिए कमेटी ने दौरा किया है. बारीकी से मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया गया है. मरीजों और तीमारदारों से भी बातचीत हुई है. अगले विधानसभा सत्र में कमेटी अपनी रिपोर्ट रखेगी."

मदर-चाइल्ड यूनिट का निर्माण कार्य शुरूः विधायक आफताब अहमद ने कहा कि "सीसीयू यूनिट बनने का काम शुरू हो चुका है. मदर-चाइल्ड यूनिट का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. डेंटल कॉलेज को जैसे ही सरकार की स्वीकृति मिलेगी, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा." कुल मिलाकर राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से शिकायत आ रही थी कि यहां से मरीजों को इलाज के नाम पर सिर्फ रेफर किया जा रहा है. मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी बहुत सी बीमारियों का इलाज इस अस्पताल में नहीं हो पा रहा है. हद तो तब हो गई जब मरीज को दवाइयां तक इस अस्पताल में नहीं मिल पा रही.

चेयरमेन अध्यक्षता आफताब अहमद की अध्यक्षता में हरियाणा विधानसभा कमेटी ने नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. (Etv Bharat)

मूलभूत सुविधाओं का दिखा अभावः उन्होंने कहा कि "मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शौचालय, पार्किंग, पेयजल, वेटिंग एरिया सहित अन्य सुविधाओं की बात करें तो यह इलाके के लोगों के लिए सफेद हाथी साबित होता जा रहा था." ज्ञात हो कि इसी बात को सड़क से लेकर विधानसभा तक स्थानीय विधायक आफताब अहमद एवं अन्य विधायकों ने उठाया. उसी का नतीजा है कि विधानसभा की एक कमेटी गठित की गई, जिसमें कई दलों के विधायकों को शामिल किया गया.

कमेटी के दौरे की जानकारी मिलते ही अस्पताल में बढ़ गई भीड़ः हालांकि कमेटी में शामिल किए गए कई विधायक मेडिकल कॉलेज नल्हड़ नहीं पहुंच सके. लेकिन जैसे ही विधानसभा की कमेटी मेडिकल कालेज नल्हड़ पहुंचने के बारे में मरीज और तीमारदारों सहित अन्य लोगों को पता चला तो मेडिकल कॉलेज में भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई. कमेटी के सदस्यों के सामने मरीजों और तीमारदारों ने भी अपनी बात मजबूती से रखी. यहां फैली खामियों के बारे में उनको बताया गया.

बेहतर व्यवस्था की उम्मीदः कुल मिलाकर अब उम्मीद जगी है कि आने वाले कुछ महीनो में राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में मरीजों और तीमारदारों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी. इलाज के नाम पर अब यहां खानापूर्ति नहीं बल्कि उम्दा तरीके से मरीजों का इलाज किया जाएगा.

निरीक्षण के समय ये लोग थे मौजूदः कमेटी में विधायक आफताब अहमद (चेयरमैन), ओम प्रकाश यादव (विधायक), कंवर सिंह यादव (विधायक), योगेंद्र राणा (विधायक) के अलावा फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान इंजीनियर साथ रहे. निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल एवं महानिदेशक यशेंद्र सिंह के अलावा उपयुक्त अखिल पिलानी एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम अधिकारी मौजूद रहे. मौके पर मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. मुकेश कुमार और सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. नल्हड़ मेडिकल कॉलेज का दौरा करने के बाद विधानसभा की कमेटी अटल बिहारी वाजपई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद के लिए रवाना हो गई. यह कमेटी वहां के हालात का भी जायजा लेकर विधानसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी.

ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में 15 घंटे तक कांग्रेस नेता के घर छापेमारी, विजय प्रताप ने बताया ED की कार्रवाई का सच

TAGGED:

नल्हड़ मेडिकल कालेज
विधानसभा कमेटी का नूंह दौरा
HARYANA ASSEMBLY COMMITTEE
NALHAR MEDICAL COLLEGE
ASSEMBLY COMMITTEE VISITS NUH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.