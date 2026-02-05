विधानसभा कमेटी का रोहतक पीजीआईएमएस दौरा, PGIMS में डॉक्टरों की कमी के साथ दिखी गंदगी, विधायक ने दिए सुधार के सख्त निर्देश
हरियाणा विधानसभा कमेटी ने पीजीआईएमएस रोहतक का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की.
Published : February 5, 2026 at 5:22 PM IST
रोहतक: हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की विधायकों की कमेटी ने गुरूवार को पीजीआईएमएस रोहतक का दौरा किया. इस दौरान कमेटी ने स्वास्थ्य सुविधाओं और संस्थान के कामकाज की समीक्षा की. साथ ही अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों की स्थिति का जायजा लिया.
विधायकों ने ली बैठक: इस दौरे की अध्यक्षता इंद्री विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रामकुमार कश्यप ने की. कमेटी में कुल 11 विधायक शामिल थे, जिनमें से 8 विधायक दौरे के दौरान मौजूद रहे. विधायकों ने हेल्थ यूनिवर्सिटी के कुलपति और पीजीआईएमएस के निदेशक के साथ बैठक कर संस्थान की समस्याओं और सुधार की जरूरतों पर चर्चा की. साथ ही सभी कमियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए.
"डॉक्टरों की कमी सबसे बड़ी समस्या": दौरे के बाद पत्रकारों से बातचीत में कमेटी अध्यक्ष रामकुमार कश्यप ने कहा, "पीजीआईएमएस में दवाइयों की कोई कमी नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की भारी कमी सामने आई है. इस कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही रिक्त पद भरे जाएंगे. अन्य कमियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को समयसीमा तय कर दी गई है."
"मरीजों से बातचीत में उजागर हुईं खामियां": वहीं, बरौदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक इंदूराज नरवाल ने कहा, "कमेटी ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत की, जिसमें कई समस्याएं सामने आईं. सबसे बड़ी कमी डॉक्टरों की है. यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है. पहले डॉक्टरों की भर्ती हेल्थ यूनिवर्सिटी करती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से की जा रही है."
सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल: इसके अलावा महम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि, "पीजीआईएमएस में शौचालयों की स्थिति खराब है और वार्डों का भी बुरा हाल है. अधिकारियों ने सुधार का आश्वासन दिया है और वे स्वयं भी भविष्य में संस्थान का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे."
कांग्रेस की गुटबाजी पर बोले कुलदीप वत्स: वहीं, बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने दौरे के दौरान पार्टी के आंतरिक हालात पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "कांग्रेस में गुटबाजी है, इसे स्वीकार करना होगा. जिस दिन कांग्रेस नेता अहंकार छोड़कर देश और प्रदेश के बारे में सोचेंगे, उस दिन पार्टी फिर से पहले की तरह मजबूत होगी."
