20 फरवरी से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, कैबिनेट की बैठक में तारीख पर लगी मुहर, कई बड़े बदलाव करने जा रही सरकार

हरियाणा बजट सत्र 2026 ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अब हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का भी ऐलान हो गया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी है. बैठक के बाद सीएम नायब सैनी ने बताया कि बजट सत्र 20 फरवरी, 2026 से सुबह 11.00 बजे से शुरू होगा. इस दौरान बीच में छुट्टियां भी रहेगी. हालांकि सत्र की अवधि का अंतिम फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगा. बतौर वित्त मंत्री नायब सैनी साल 2026-27 का अपना दूसरा बजट पेश करेंगे. पिछला बजट 2 लाख 5 करोड़ रुपये के करीब था, जो कि इस बार बढ़ने की संभावना है. वहीं, कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं. आवासीय क्षेत्रों में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में लाइसेंसी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों में नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी को मंजूरी दी है. इस पॉलिसी का उद्देश्य रिहायशी इलाकों में मौजूदा हेल्थ केयर की कमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि निवासियों को उनके घर-द्वार के आस-पास ज़रूरी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई जाए. रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापना: पॉलिसी के तहत, पूरे राज्य में लाइसेंसी कॉलोनियों के रिहायशी प्लॉट पर नर्सिंग होम स्थापित करने की इजाज़त ज़रूरी कन्वर्ज़न चार्ज के भुगतान के बाद ही दी जाएगी. ऐसी मंजूरी सिर्फ़ उन योग्य डॉक्टरों (एलोपैथिक/आयुष) के मालिकाना हक वाले रिहायशी प्लॉट पर दी जाएगी, जिनके पास मेडिकल काउंसिल या आयुष काउंसिल के साथ एक वैध रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की स्थानीय ब्रांच में रजिस्टर्ड हैं. आवेदन के साथ उन्हें इस संबंध में एक हलफनामा देना अनिवार्य होगा. नर्सिंग होम व्यापक मेडिकल, सामाजिक और व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. बढ़ती बुजुर्ग आबादी और विशेष सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ, हर सेक्टर में इनकी स्थापना जरूरी हो गई है. जबकि 2018 के दिशानिर्देशों में हर 50 एकड़ में 1,000 वर्ग मीटर के दो नर्सिंग होम का प्रावधान है, हाइपर पोटेंशियल जोन में भी रिहायशी प्लॉट वाली कॉलोनियों के लिए एरिया के नियमों को 100 से घटाकर 25 एकड़ करने से आवंटन मुश्किल हो गया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की मांग पर विचार करने और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कैबिनेट ने मंजूर विकास योजनाओं के अनुसार, रिहायशी जोन में लाइसेंसी कॉलोनियों में रिहायशी प्लाट पर नर्सिंग होम की इजाज़त देने वाली पॉलिसी को मंजूरी दी. एरिया और पहुंच के नियम: पॉलिसी के नियमों के अनुसार, हाइपर और हाई पोटेंशियल ज़ोन के लिए न्यूनतम प्लॉट का आकार 350 वर्ग गज तय किया गया है. जबकि मीडियम और लो पोटेंशियल ज़ोन के लिए यह 250 वर्ग गज होगा. ऐसी जगहों पर सिर्फ़ सेक्टर या मुख्य सड़कों के किनारे सर्विस रोड पर ही इजाज़त दी जाएगी, और इजाज़त विशेष रूप से लाइसेंसी प्लॉट वाली कॉलोनियों के रिहायशी प्लॉट पर दी जाएगी. जहां सभी आंतरिक सेवाएं बिछाई जा चुकी हैं. कंप्लीशन या पार्ट-कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं. सेक्टर को बांटने वाली सड़कों से सटी या उनके किनारे वाली सर्विस सड़कों पर सिर्फ़ एक साइट की इजाज़त होगी, और एक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐसी साइट्स की इजाज़त होगी. सभी परमिशन 10 नवंबर, 2017 की पॉलिसी के अनुसार ही दी जाएगी. लागू फीस और शुल्क: प्रॉपर्टी के पोटेंशियल ज़ोन के आधार पर रेजिडेंशियल प्लॉट के मालिकों के लिए तय फीस में हाइपर ज़ोन के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ग गज, हाई ज़ोन के लिए 8,000 रुपये प्रति वर्ग गज, मीडियम ज़ोन के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ग गज, और लो ज़ोन के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ग गज शामिल हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस (EDC) सहित कोई अन्य फीस लागू नहीं होगी. हरियाणा मंत्रिमण्डल ने किया बड़ा बदलाव: मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 तथा हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 के तहत निर्धारित विभिन्न वैधानिक फीस और शुल्कों में संशोधन के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई. कैबिनेट के इस फैसले से दोनों नियमों के संबंधित शेड्यूल में संशोधन का मार्ग प्रशस्त हो गया है, ताकि मौजूदा फीस संरचना को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और शहरी विकास की ज़रूरतों के अनुरूप तर्कसंगत (सही) और अद्यतन (अपडेट) किया जा सके. मंज़ूर किए गए प्रस्ताव में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन नियम, 1976 के तहत स्क्रूटनी फीस, लाइसेंस फीस, राज्य अवसंरचना विकास शुल्क (एसआईडीसी), अवसंरचना संवर्धन शुल्क (आईएसी) और आईएसी-टीओडी में संशोधन शामिल है. साथ ही हरियाणा अनुसूचित सड़कें तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 के तहत जांच शुल्क और परिवर्तन शुल्क में भी बदलाव किया गया है. इनमें से अधिकांश फीस और शुल्कों में कई वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया था. ऐसे में शहरी बुनियादी ढ़ाचें के लिए पर्याप्त राजस्व सुनिश्चित करने और बढ़ती विकास लागत के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इन दरों में संशोधन आवश्यक हो गया था. संशोधित दरें एक तर्कसंगत आधार पर प्रस्तावित की गई है, जिसे लाइसेंस देने के लिए संशोधित फीस और शुल्कों के कारण सरकारी खजाने की राजस्व प्राप्ति में 22-25 प्रतिशत की वृद्धि होगी. हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 में संशोधन को मंजूरी: कैबिनेट की बैठक में हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन रूल्स 2016 में संशोधनों को मंजूरी दी गई. अब संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, जिला एमएसएमई केंद्र को जिला स्तरीय क्लीयरेंस समिति (डीएलसीसी) के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. राज्य सरकार ने हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन एक्ट, 2016 और संबंधित नियम बनाए हैं, ताकि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सके. ताकि राज्य में व्यापार करने में आसानी हो. साथ ही यह अच्छे मानकों के बराबर हो. ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे राज्य में व्यापार करने में होने वाली किसी भी प्रकार की देरी और लागत को कम किया जा सके.