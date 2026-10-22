हरियाणा में विकास कार्यों को रफ्तार, 399.85 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट मंजूर, 19.49 करोड़ की होगी बचत
हरियाणा सरकार ने जनस्वास्थ्य विभाग के 13 कार्यों सहित पेयजल, सीवरेज, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
Published : October 22, 2026 at 8:56 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी और हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक हुई. इसमें जनस्वास्थ्य विभाग के 13 कार्यों सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई. जनस्वास्थ्य विभाग के लगभग 419.34 करोड़ रुपये के 13 कार्यों को 399.85 करोड़ रुपये में पूरा करने की मंजूरी दी गई. इससे 19.49 करोड़ रुपये की बचत होगी.
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता: इस दौरान सीएम ने कहा कि, "नागरिकों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जलघरों, बूस्टिंग स्टेशनों और पाइपलाइन नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है. जलघरों और बूस्टिंग स्टेशनों के टैंकों के तल को आरसीसी किया जा रहा है, ताकि पानी का रिसाव रोका जा सके. इससे पेयजल संरक्षण के साथ-साथ जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी."
बिना खुदाई के सुधारी जाएंगी सीवर लाइनें: सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. स्वीकृत कार्यों में सीआईपीपी तकनीक के माध्यम से सीवर लाइनों की सफाई और मरम्मत के कार्य भी शामिल हैं. इस तकनीक में पूरी पाइपलाइन की खुदाई किए बिना अंदर से ही लाइन को दुरुस्त किया जा सकता है. इससे सड़कों को बार-बार खोदने की जरूरत कम होगी और मरम्मत कार्य अपेक्षाकृत सुविधाजनक तरीके से किए जा सकेंगे.
रोहतक में सीवरेज सुधार पर खर्च होंगे करोड़ों रुपये: वहीं, रोहतक शहर में सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कार्य मंजूर किए गए हैं. गांधी नगर से मुख्य झज्जर रोड तक बड़ी सीवर लाइन की स्पाइरल लाइनिंग और आरसीसी से संबंधित कार्य पर 15.90 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. अन्य खराब सीवर लाइनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 17.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा सिंहपुरा में सीवर लाइन को आरसीसी करने पर 16 करोड़ रुपये तथा सुखपुरा चौक क्षेत्र की सीवर लाइन दुरुस्त करने पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
शहजादपुर और जगाधरी में सीवरेज नेटवर्क होगा मजबूत: साथ ही अंबाला जिले के शहजादपुर में 48 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन बिछाने, तीन एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, पेयजल लाइन और अन्य संबंधित कार्य किए जाएंगे. वहीं, जगाधरी शहर में सीवरेज लाइन के पुनरुद्धार और नई लाइन बिछाने के लिए 24 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सीवरेज प्रबंधन को बेहतर बनाना है.
धनौरी, रतिया और हिसार में जल सुविधाओं का विस्तार: इसके अलावा धनौरी में नहर आधारित जलघर के लिए कैनाल निर्माण, दो एमएलडी क्षमता के एसटीपी और अन्य कार्यों पर 42.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. रतिया शहर के मुख्य जलघर के टैंक के तल को आरसीसी करने और अन्य कार्यों के लिए 31.50 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. हिसार शहर में 10 एमएलडी क्षमता के एसटीपी और इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन से जुड़े कार्यों पर 33.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
कैमरी और आसारावास में बनेंगे नए जलघर: वहीं, हिसार जिले के कैमरी गांव में 54 करोड़ रुपये की लागत से नया जलघर बनाया जाएगा. परियोजना में बूस्टिंग स्टेशन, जलघर के टैंकों को आरसीसी करने और दो एमएलडी क्षमता का एसटीपी बनाने जैसे कार्य शामिल हैं. वहीं, महेंद्रगढ़ जिले के आसारावास गांव में पांच एमएलडी क्षमता का जलघर बनाने के लिए 25.49 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में पेयजल ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है.
गुरुग्राम में बनेगा 100 एमएलडी क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट: गुरुग्राम के चंदू बुढेड़ा स्थित जलघर में 100 एमएलडी क्षमता का ऑटोमेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और क्लियर वाटर रिजर्वायर बनाया जाएगा. इस परियोजना पर 49.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है. इसके अलावा नूंह जिले के घासेड़ा गांव में महाग्राम योजना के तहत सीवरेज सुविधाओं और एसटीपी का निर्माण किया जाएगा. इस कार्य पर 17.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
पंचकूला में नया भवन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी मंजूरी: जनस्वास्थ्य विभाग के पंचकूला स्थित भवन को हटाकर नया भवन बनाने की मंजूरी दी गई है. इसके निर्माण पर 58.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे. पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-5 में प्रस्तावित एक अन्य भवन के लिए 16 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है. इसके अलावा सिंह नाला तथा बेल फैक्ट्री से भगवान परशुराम चौक तक दो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने के लिए लगभग 34.30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इन कार्यों से बारिश के पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं पर भी जोर: बैठक में अन्य विभागों की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई. पंचकूला में लोकायुक्त भवन के निर्माण पर 18.40 करोड़ रुपये और अंबाला में टीबी अस्पताल के निर्माण पर 22.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. करनाल में रेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 29.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. वहीं, चरखी दादरी जिले के पिचोपा गांव में सिंथेटिक ट्रैक सहित खेल स्टेडियम बनाने पर 11.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जींद स्थित चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण पर 54.50 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है. इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 224 बिस्तरों का छात्रावास बनाया जाएगा. इसके निर्माण पर 14.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
सड़क, वेयरहाउस और औद्योगिक ढांचे के कार्य भी मंजूर: बैठक में हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और बिजली वितरण निगम के कार्यों को भी स्वीकृति दी गई. चीका, ढंडूर, हांसी और जुलाना में वेयरहाउसिंग गोदाम बनाए जाएंगे. भिवानी और जींद सहित विभिन्न क्षेत्रों में सड़क परियोजनाओं तथा करनाल में एनएच-709 के शेष हिस्से को पूरा करने से जुड़े कार्य भी शामिल हैं. औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए आईएमटी सोहना में पांच एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा. इसमें ऑडिटोरियम, दुकानें, 50 कमरों का होटल और पार्किंग स्थल बनाया जाएगा. इस परियोजना पर 51 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा गुरुग्राम-पटौदी रोड को गडोली के रास्ते द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले मार्ग के उन्नयन और मजबूतीकरण पर 30.85 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है.
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