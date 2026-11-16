अंतर्राष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क मामले में दो इनामी आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, हरियाणा एटीएस ने दबोचा
Haryana Anti Terrorist Squad Arrest : हरियाणा एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़े दो इनामी आरोपियों को अरेस्ट किया है.
Published : November 16, 2026 at 10:19 PM IST
Haryana Anti Terrorist Squad Arrest : हरियाणा एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़े पंचकूला क्लब फायरिंग मामले में अब और दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान बलविन्द्र सिंह उर्फ छनकु निवासी गांव लक्खा सिंह वाला हिठाड़ और सुखविन्द्र सिंह उर्फ सोनू निवासी ढाणी जला लखे के हिठाड़, जिला फाजिल्का, पंजाब के रूप में हुई है. दोनों आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान और लोकेशन लगातार बदल रहे थे.
अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा: गौर करने वाली बात है कि आरोपी बलविन्द्र सिंह पर 50 हजार रुपये और सुखविन्द्र सिंह पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इनकी गिरफ्तारी के साथ मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीएस के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को पंचकूला सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की वारदात की गई थी. इस मामले की जांच के दौरान एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ. अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को देखते हुए जांच एटीएस को मिली. फिर एटीएस की टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, खुफिया सूचनाओं और लगातार किए प्रयासों के आधार पर नेटवर्क की विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए कार्रवाई की. नतीजतन, इस मामले में अब और दो वांछित इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
गिरफ्तारी से बचने को पहचान और लोकेशन बदलते रहे: एसपी एटीएस ने बताया कि मामले में वांछित बलविन्द्र सिंह उर्फ छनकु और सुखविन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान और लोकेशन बदल रहे थे. लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए बलविन्द्र सिंह पर 50 हजार रुपये और सुखविन्द्र सिंह पर 10 हजार रुपये रुपये का इनाम घोषित करवाया था.
एसओजी अंबाला टीम ने गिरफ्तार किया: एसपी ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक कर्मबीर सिंह, निरीक्षक बलजीत सिंह, पीएसआई अंकित, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह और मुख्य सिपाही कुलबीर सिंह के साथ एसओजी अंबाला की टीम ने विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई की. टीम ने लगातार निगरानी और प्रयासों के बाद बीती 14 नवंबर को दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनका पांच दिन का पुलिस रिमांड लिया गया. रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि नेटवर्क में उनकी भूमिका, अन्य सहयोगियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई के स्रोत और आपराधिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकें.
पंचकूला सेक्टर-5 थाने में दर्ज मामला: गौरतलब है कि 13 सितंबर की अलसुबह पंचकूला सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की गई थी, जिसमें एक युवती घायल हुई थी. मामले में पंचकूला सेक्टर-5 थाने में केस दर्ज कर जांच की गई. जांच में आरोपियों के आपराधिक संपर्क, हथियारों की उपलब्धता और वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्य सामने आए. तकनीकी जांच में पता चला कि यह मामला केवल क्लब में फायरिंग तक सीमित न होकर एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़ा है. इसके बाद मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई.
अमेरिका में बैठे हैंडलरों के संपर्क में नेटवर्क के सदस्य: इस नेटवर्क के कुछ हैंडलर विदेश, विशेषकर अमेरिका में बैठकर स्थानीय स्तर पर अपने संपर्कों से गतिविधियां संचालित कर रहे थे. शुरूआती जांच के अनुसार नेटवर्क से जुड़े लोगों को रहने के लिए स्थान, वाहन और धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी. इनके माध्यम से हथियारों, नशीले पदार्थों और ड्रग मनी को निर्धारित ठिकानों तक पहुंचाने का काम किया जाता था. जांच में सामने आया कि सीमा पार से ड्रोन से भेजी जाने वाली नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय हैंडलरों का इस्तेमाल किया जाता था. इस पूरे नेटवर्क में अलग-अलग स्तर पर काम करने वाले लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. एटीएस यह भी पता लगा रही है कि आरोपियों को किस माध्यम से धनराशि और संसाधन उपलब्ध करवाए जाते थे और इस नेटवर्क का संचालन किन लोगों के निर्देश पर जारी था.
इन सात आरोपियों से बरामदगी: एसपी एटीएस ने बताया कि इससे पहले मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें लखबीर सिंह उर्फ लक्की, गुरप्रीत सिंह, करनजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू, शिवम उर्फ शिवा, सुरजीत सिंह और जज सिंह शामिल हैं. इन आरोपियों की गिरफ्तारी और निशानदेही पर पुलिस ने तीन गाड़ियां, जिनमें एक एक्सयूवी-500, एक स्कॉर्पियो और एक हुंडई आई-20 बरामद की है. इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, दो अवैध पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, 529 ग्राम हेरोइन/चिट्टा और ड्रग मनी की गिनती में इस्तेमाल होने वाली तीन कैश काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई हैं. इससे नेटवर्क की गतिविधियों के संबंध में कई अहम साक्ष्य सामने आए हैं.
सप्लाई चेन, फाइनेंशियल ट्रेल और विदेशी हैंडलर: एसपी एटीएस ने बताया कि सभी टीमें पूरे नेटवर्क की सप्लाई चेन, फाइनेंशियल ट्रेल, हथियारों और मादक पदार्थों के स्रोत और विदेशों में बैठे हैंडलरों के साथ आरोपियों के संपर्कों की गहनता से जांच कर रही हैं. आरोपियों के मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण भी किया जा रहा है, ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनकी भूमिका का पता लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि दोनों नए गिरफ्तार आरोपियों से पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में मिलने वाली जानकारियां इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं. मामले में आगे भी अन्य गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना जताई गई है.
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