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अंतर्राष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क मामले में दो इनामी आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, हरियाणा एटीएस ने दबोचा

अंतर्राष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क मामले में दो इनामी आरोपी पंजाब से गिरफ्तार ( ETV Bharat )

Haryana Anti Terrorist Squad Arrest : हरियाणा एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड ने अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़े पंचकूला क्लब फायरिंग मामले में अब और दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान बलविन्द्र सिंह उर्फ छनकु निवासी गांव लक्खा सिंह वाला हिठाड़ और सुखविन्द्र सिंह उर्फ सोनू निवासी ढाणी जला लखे के हिठाड़, जिला फाजिल्का, पंजाब के रूप में हुई है. दोनों आरोपी लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान और लोकेशन लगातार बदल रहे थे.

अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा: गौर करने वाली बात है कि आरोपी बलविन्द्र सिंह पर 50 हजार रुपये और सुखविन्द्र सिंह पर 10 हजार रुपये का इनाम घोषित था. इनकी गिरफ्तारी के साथ मामले में अब तक कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पंचकूला स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एटीएस के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि 13 सितंबर को पंचकूला सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की वारदात की गई थी. इस मामले की जांच के दौरान एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ. अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय संपर्कों को देखते हुए जांच एटीएस को मिली. फिर एटीएस की टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, खुफिया सूचनाओं और लगातार किए प्रयासों के आधार पर नेटवर्क की विभिन्न कड़ियों को जोड़ते हुए कार्रवाई की. नतीजतन, इस मामले में अब और दो वांछित इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

गिरफ्तारी से बचने को पहचान और लोकेशन बदलते रहे: एसपी एटीएस ने बताया कि मामले में वांछित बलविन्द्र सिंह उर्फ छनकु और सुखविन्द्र सिंह उर्फ सोनू पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान और लोकेशन बदल रहे थे. लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए बलविन्द्र सिंह पर 50 हजार रुपये और सुखविन्द्र सिंह पर 10 हजार रुपये रुपये का इनाम घोषित करवाया था. एसओजी अंबाला टीम ने गिरफ्तार किया: एसपी ने बताया कि उप पुलिस अधीक्षक कर्मबीर सिंह, निरीक्षक बलजीत सिंह, पीएसआई अंकित, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह और मुख्य सिपाही कुलबीर सिंह के साथ एसओजी अंबाला की टीम ने विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई की. टीम ने लगातार निगरानी और प्रयासों के बाद बीती 14 नवंबर को दोनों इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया. इसके बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उनका पांच दिन का पुलिस रिमांड लिया गया. रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि नेटवर्क में उनकी भूमिका, अन्य सहयोगियों, हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई के स्रोत और आपराधिक गतिविधियों के संचालन से संबंधित जानकारियां हासिल की जा सकें. पंचकूला सेक्टर-5 थाने में दर्ज मामला: गौरतलब है कि 13 सितंबर की अलसुबह पंचकूला सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला क्लब में फायरिंग की गई थी, जिसमें एक युवती घायल हुई थी. मामले में पंचकूला सेक्टर-5 थाने में केस दर्ज कर जांच की गई. जांच में आरोपियों के आपराधिक संपर्क, हथियारों की उपलब्धता और वित्तीय लेन-देन से जुड़े तथ्य सामने आए. तकनीकी जांच में पता चला कि यह मामला केवल क्लब में फायरिंग तक सीमित न होकर एक अंतरराष्ट्रीय नार्को-टेरर नेटवर्क से जुड़ा है. इसके बाद मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई.