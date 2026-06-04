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हरियाणा में भ्रष्टाचार का होगा सफाया, एंटी करप्शन ब्यूरो लॉन्च करेगा एप, चुटकियों में होगी शिकायत दर्ज

चंडीगढ़ : हरियाणा राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV & ACB) जल्द ही एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करने वाला है, जिसके ज़रिए नागरिक भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो, फ़ोटो और अन्य सबूत सीधे ब्यूरो को भेज सकेंगे.

इस्तेमाल करने में आसान होगा मोबाइल एप : अधिकारियों ने बताया कि यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जनता की भागीदारी बढ़ाने और शिकायत प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह मोबाइल एप्लिकेशन इस्तेमाल करने में आसान होगा. SV & ACB के प्रमुख ए.एस. चावला ने गुरुवार को कहा कि इस ऐप के ज़रिए शिकायतकर्ता भ्रष्टाचार से जुड़े वीडियो और फ़ोटो अपलोड कर सकेंगे, सीधे हेल्पलाइन से संपर्क कर सकेंगे और अपने-अपने ज़िलों में ACB यूनिट के अधिकारियों की जानकारी हासिल कर सकेंगे.

गुमनाम रिपोर्ट करने का विकल्प होगा : पंचकूला में उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि शिकायतकर्ताओं के पास भ्रष्टाचार की रिपोर्ट गुमनाम रूप से करने का विकल्प होगा, जबकि प्राप्त सभी जानकारियों की विधिवत जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी. चावला ने बताया कि 2026 के पहले पांच महीनों के दौरान, ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत कुल 83 आपराधिक मामले दर्ज किए. इनमें से 67 मामले जाल बिछाकर की गई कार्रवाई (trap operations) से जुड़े थे, जिनमें अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था. अधिकारी ने यह भी बताया कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच, ब्यूरो ने 40 विभागीय जांचें शुरू कीं, जिनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे. इनमें टाउन प्लानर, तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं.

कठोर कारावास की सजा सुनाई : आगे उन्होंने बताया कि इनमें से 36 जांचें पूरी हो चुकी हैं, जिनके आधार पर 63 राजपत्रित अधिकारियों और 10 अराजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई है. इसके अलावा, चार अलग-अलग मामलों में 3 राजपत्रित अधिकारियों, 1 अराजपत्रित कर्मचारी और 16 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की सिफारिश की गई है. गहन जांच और प्रभावी अभियोजन के चलते, इस अवधि के दौरान 18 मामलों में कुल 20 आरोपियों को दोषी ठहराया गया. इनमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं. ज़्यादातर मामलों में, अदालतों ने पांच साल तक के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है.

शिकायत करने वालों को सम्मानित किया जाएगा : चावला ने कहा कि ब्यूरो अब उन शिकायतकर्ताओं को औपचारिक रूप से सम्मानित करेगा, जिन्होंने न केवल सफल छापेमारी में मदद की, बल्कि अदालत में गवाही देकर दोषियों को सज़ा दिलाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई. 2021 से अब तक के ऐसे शिकायतकर्ताओं की पहचान की जा रही है, जिन्हें प्रशंसा पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा. इसी तरह, ब्यूरो ने पूरे राज्य में पांच ऐसे पुलिस अधिकारियों की पहचान की है, जिन्होंने पिछले पांच महीनों में सबसे अधिक सफल और प्रभावी छापेमारी की है. चावला ने कहा कि शिकायतकर्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 'रिवॉल्विंग फंड' (चक्रीय निधि) व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा रहा है. अब से, किसी भी शिकायतकर्ता द्वारा किसी 'ट्रैप ऑपरेशन' (जाल बिछाकर पकड़ने की कार्रवाई) में खर्च की गई राशि को 15 से 20 दिनों के भीतर इसी रिवॉल्विंग फंड से वापस कर दिया जाएगा. उम्मीद है कि इस सुधार से ब्यूरो के प्रति जनता का विश्वास और जुड़ाव काफी बढ़ेगा.