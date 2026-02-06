पीएम मोदी से मिले हरियाणा के छात्र काव्यांश, बोले- "PM से बहुत कुछ सीखने को मिला", परिजनों और टीचरों में उत्साह
अंबाला के 12वीं कक्षा के छात्र काव्यांश ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शेयर किया अपना एक्सपीरियंस.
अंबाला: हरियाणा वासियों के लिए वो पहल बेहद गौरवान्वित करने वाला था, जब अंबाला के स्टूडेंट काव्यांश की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई. परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से कई विद्यार्थी शामिल हुए. जिनमें हरियाणा के अंबाला का इकलौता स्टूडेंट काव्यांश भी शामिल था. काव्यांश ने पूरे हरियाणा को लीड किया, ये राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है.
हरियाणा के छात्र की पीएम से मुलाकात: दरअसल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए हुए स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करते हैं. हाल ही में हुई परीक्षा पर चर्चा में पूरे हरियाणा से केवल एक ही विद्यार्थी का चयन हुआ, जो अंबाला से है. काव्यांश पढ़ाई में बहुत होशियार है. 12वीं क्लास तक काव्यांश हमेशा अच्छे नंबर लेते आए हैं. काव्यांश के परिजन और स्कूल प्रशासन काफी गर्व महसूस कर रहे हैं.
अंबाला के रहने वाले हैं काव्यांश: काव्यांश अंबाला के शहजादपुर में गांव पतरेहड़ी के रहने वाले हैं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं. काव्यांश ने बताया कि "प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए 9वें एडिशन में चयन हुआ था. पहले दो दिनों तक सिखाया गया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करनी है और बातचीत कैसे करनी है. उसके बाद जब प्रधानमंत्री से बात हुई. पीएम से मुलाकात के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला".
"PM से बहुत कुछ सीखने को मिला": काव्यांश ने बताया कि "परीक्षा के समय बिना तनाव लिए कैसे पढ़ाई करनी है, ये पीएम ने सिखाया और टाइम टेबल बनाकर पढ़ना और भी बहुत कुछ बातें सीखने को मिली. हमने सवाल पूछे और प्रधानमंत्री ने एक टीचर की तरह समझाया. उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से वो लीडर नहीं परिजन लग रहे थे. पीएम ने हमसे परिजनों और टीचरों की तरह ही बातचीत की. बहुत साधारण तरीके से हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई. पीएम मोदी से मिलकर काफी अच्छा लगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला".
परिजनों और टीचरों में उत्साह: काव्यांश के दादा जी ने बताया कि "काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है. हमारा पोता इस मुकाम तक पहुंचा है और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहा है. भविष्य में भी काव्यांश इसी तरह आगे बढ़े और अपना भविष्य संवारे. हमारी यही कामना है." वहीं, स्कूल प्रिंसिपल ने कहा कि "उनके स्कूल से 12वीं में नॉन मेडिकल पढ़ने वाला छात्र काव्यांश हाल ही में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी से मुलाकात कर आया है. यह स्कूल और पूरे जिले के लिए बहुत गर्व की बात है. उम्मीद है कि ऐसे ही स्कूल से बच्चे आगे बढ़ते रहे और अपने भविष्य को बेहतर बनाए".
