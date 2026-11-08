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दिवाली पर हरियाणा में दमघोंटू हवा, बल्लभगढ़ देश में सबसे प्रदूषित शहर, ठंड भी बढ़ी

Haryana Weather Update ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. 7 नवंबर शाम 4 बजे जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 24 घंटे के औसत AQI बुलेटिन में प्रदेश के कई शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे. बल्लभगढ़ का AQI 409 दर्ज किया गया, जो देश के 284 शहरों में सबसे ज्यादा रहा. इसके बाद सिरसा का AQI 383 और पंचगांव का AQI 377 रहा. बहादुरगढ़ में AQI 364 और दिल्ली में 369 दर्ज किया गया.

हरियाणा के कई शहरों में AQI 300 के पार: हरियाणा के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है. गुरुग्राम में AQI 345, फरीदाबाद में 336, रोहतक में 320, हिसार में 316, भिवानी में 307 और सोनीपत में 304 दर्ज किया गया. इसका मतलब है कि प्रदेश के कई शहरों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है. खासकर दिल्ली-NCR से जुड़े हरियाणा के शहरों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है.