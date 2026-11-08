दिवाली पर हरियाणा में दमघोंटू हवा, बल्लभगढ़ देश में सबसे प्रदूषित शहर, ठंड भी बढ़ी
Haryana Air Quality Index Today: हरियाणा का बल्लभगढ़ देश के सबसे प्रदूषित शहरों में एक रहा है. सूबे में ठंड भी बढ़ने लगी है.
Published : November 8, 2026 at 8:40 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. 7 नवंबर शाम 4 बजे जारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के 24 घंटे के औसत AQI बुलेटिन में प्रदेश के कई शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे. बल्लभगढ़ का AQI 409 दर्ज किया गया, जो देश के 284 शहरों में सबसे ज्यादा रहा. इसके बाद सिरसा का AQI 383 और पंचगांव का AQI 377 रहा. बहादुरगढ़ में AQI 364 और दिल्ली में 369 दर्ज किया गया.
हरियाणा के कई शहरों में AQI 300 के पार: हरियाणा के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है. गुरुग्राम में AQI 345, फरीदाबाद में 336, रोहतक में 320, हिसार में 316, भिवानी में 307 और सोनीपत में 304 दर्ज किया गया. इसका मतलब है कि प्रदेश के कई शहरों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है. खासकर दिल्ली-NCR से जुड़े हरियाणा के शहरों में प्रदूषण की स्थिति ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है.
दिल्ली-NCR के साथ हरियाणा के शहर भी सबसे ज्यादा प्रभावित: उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है. दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में AQI काफी ऊंचा दर्ज किया गया. उत्तर प्रदेश में नोएडा का AQI 297, ग्रेटर नोएडा का 281, गाजियाबाद का 277 और हापुड़ का 307 रहा. राजस्थान में बीकानेर का AQI 271, अलवर का 232 और जयपुर का 231 दर्ज किया गया.
दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर को दिल्ली-NCR में GRAP का तीसरा चरण यानी GRAP-3 लागू कर दिया. इससे पहले 21 अक्टूबर को GRAP-1 और 2 नवंबर को GRAP-2 लागू किया गया था. अब प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए अतिरिक्त पाबंदियां लागू हैं.
Observed #Maximum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 07-11-26 https://t.co/Yu9I9SwbOp— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 7, 2026
हरियाणा में मौसम भी बदल रहा: हरियाणा में अब धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), चंडीगढ़ के अनुसार प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है. पंचकूला में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं हिसार में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम में बदलाव और हवा की कमजोर स्थिति के बीच प्रदूषण का असर आने वाले दिनों में भी लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.
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