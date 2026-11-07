दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित हरियाणा के शहर, पंचगांव देश में नंबर-1, बल्लभगढ़ तीसरे स्थान पर, अब GRAP-3 की सख्ती
Haryana Air Pollution: हरियाणा के पंचगांव में AQI 426 पहुंचा. देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में पांच हरियाणा के शहर हैं.
Published : November 7, 2026 at 8:21 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार रुग्राम जिले के पंचगांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 426 दर्ज किया गया. इसके साथ ही पंचगांव देश के 280 निगरानी वाले शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बन गया है. देश के टॉप-10 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के पांच शहर शामिल हैं. हालात को देखते हुए दिल्ली-NCR में GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.
पंचगांव पहले और बल्लभगढ़ तीसरे नंबर पर: CPCB के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गजरौला में AQI 407 दर्ज किया गया, जो देश में दूसरे स्थान पर रहा. वहीं हरियाणा का बल्लभगढ़ 397 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है. दिल्ली का AQI 382 रहा. गुरुग्राम में 368 और भिवानी में 353 AQI दर्ज किया गया. आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा के कई शहरों में प्रदूषण दिल्ली से भी ज्यादा है.
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प्रदेश के कई शहरों में हवा की हालत खराब: हरियाणा के पंचगांव में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. वहीं बल्लभगढ़, गुरुग्राम, भिवानी, हिसार, मानेसर, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, चरखी दादरी और रोहतक में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई. अंबाला, धारूहेड़ा, सोनीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, पानीपत और नारनौल में भी हवा खराब श्रेणी में रही. इसके विपरीत पंचकूला में AQI 59 और पलवल में 135 दर्ज किया गया. सिरसा और फतेहाबाद में भी प्रदूषण की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही.
6 नवंबर से GRAP-3 की पाबंदियां लागू: प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 6 नवंबर को दिल्ली-NCR में GRAP का तीसरा चरण लागू किया. CAQM के आदेश के अनुसार, पहले से लागू GRAP-1 और GRAP-2 के साथ अब GRAP-3 की अतिरिक्त पाबंदियां भी प्रभावी होंगी. इसका असर हरियाणा के NCR में शामिल 14 जिलों पर पड़ेगा.
निर्माण कार्य और खनन गतिविधियों पर रोक: GRAP-3 के तहत NCR में खुदाई, पाइलिंग, तोड़फोड़, ईंट-चिनाई, सड़क निर्माण, पेंटिंग और टाइल कटिंग जैसे धूल पैदा करने वाले निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी. हालांकि रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को निर्धारित शर्तों के साथ छूट मिलेगी. इसके अलावा पूरे NCR में स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां बंद रहेंगी.
पुराने वाहनों पर भी सख्ती: नए आदेश के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या इससे पुराने मानक वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में प्रतिबंध लागू होगा. दिव्यांग व्यक्तियों के विशेष रूप से अनुकूलित वाहनों को इससे छूट दी गई है.
स्कूलों और दफ्तरों के लिए भी नए नियम: गुरुग्राम और फरीदाबाद में पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई का विकल्प देना अनिवार्य किया गया है. विद्यार्थी और अभिभावक ऑनलाइन पढ़ाई चुन सकते हैं. वहीं राज्य सरकारें सरकारी, नगर निकाय और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला कर सकती हैं.
प्रदूषण नियंत्रण के लिए बढ़ाई गई सख्ती: GRAP-3 लागू होने के बाद निर्माण, परिवहन, खनन और शैक्षणिक गतिविधियों पर अतिरिक्त नियंत्रण रहेगा. CAQM के निर्देशों का उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित कर NCR की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है.
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