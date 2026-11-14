हरियाणा में सांस लेना हुआ मुश्किल, बल्लभगढ़ का AQI 400, 7 शहरों की हवा खराब, 15 नवंबर को बारिश के आसार
Haryana Air Pollution: हरियाणा में प्रदूषण बढ़ा है. बल्लभगढ़ का AQI 400 पहुंच गया है. पांच शहरों की हवा बेहद खराब है.
Published : November 14, 2026 at 8:25 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. एक तरफ रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. प्रदेश के बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 तक पहुंच गया है. गुरुग्राम, पंचगांव, मानेसर और बहादुरगढ़ समेत पांच शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. इस बीच मौसम विभाग ने 13 से 15 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है.
बल्लभगढ़ की हवा सबसे ज्यादा जहरीली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 13 नवंबर शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार बल्लभगढ़ का AQI 400 दर्ज किया गया. यह हरियाणा में सबसे अधिक रहा. इसके अलावा गुरुग्राम में 324, पंचगांव में 318, मानेसर में 316 और बहादुरगढ़ में 308 AQI रिकॉर्ड किया गया. इन सभी शहरों की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में रही. AQI का 400 तक पहुंचना गंभीर स्थिति का संकेत है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 13-11-2026 https://t.co/uwUucmsW1y— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 13, 2026
24 शहरों में से 12 की हवा मध्यम: प्रदेश के 24 निगरानी शहरों के आंकड़ों के मुताबिक पांच शहरों में हवा बेहद खराब, सात में खराब और 12 शहरों में मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई. हालांकि किसी भी शहर का AQI 400 से ऊपर नहीं पहुंचा, लेकिन बल्लभगढ़ 400 के स्तर पर पहुंचकर गंभीर श्रेणी की दहलीज पर खड़ा रहा. भिवानी में 245, जींद में 261, फतेहाबाद में 237 और यमुनानगर में 219 AQI दर्ज किया गया. इससे स्पष्ट है कि प्रदूषण का असर केवल एनसीआर के शहरों तक सीमित नहीं है.
दिल्ली से भी आगे निकला बल्लभगढ़: प्रदूषण के आंकड़ों में बल्लभगढ़ ने दिल्ली-एनसीआर के कई बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया. दिल्ली में AQI 373, गाजियाबाद में 368, ग्रेटर नोएडा में 348 और नोएडा में 313 दर्ज किया गया. वहीं बल्लभगढ़ का AQI 400 रहा. यानी इन सभी शहरों के मुकाबले बल्लभगढ़ की हवा ज्यादा प्रदूषित दर्ज हुई.
महेंद्रगढ़ में सबसे ठंडी रात: मौसम विभाग के 13 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार महेंद्रगढ़ में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दिन के तापमान में अभी ज्यादा गिरावट नहीं आई है. नूंह में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री और हिसार में 31.1 डिग्री सेल्सियस रहा. ऐसे में सुबह-शाम ठंड और दिन में गर्मी का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.
15 नवंबर को बढ़ सकता है बारिश का दायरा: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 13 और 14 नवंबर को प्रदेश के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है. 15 नवंबर को बारिश का दायरा बढ़ने की संभावना है. इसके बाद 16 और 17 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. बादलों की आवाजाही और बारिश के बाद तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है. हालांकि प्रदूषण से कितनी राहत मिलेगी, यह मौसम की वास्तविक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.
ये भी पढ़ें:हरियाणा में स्मॉग का कहर, रातें ठंडी और दिन में गर्मी, पंचगांव देश में सबसे प्रदूषित, पंचकूला सबसे ठंडा