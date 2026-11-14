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हरियाणा में सांस लेना हुआ मुश्किल, बल्लभगढ़ का AQI 400, 7 शहरों की हवा खराब, 15 नवंबर को बारिश के आसार

हरियाणा में सांस लेना हुआ मुश्किल ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. एक तरफ रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. प्रदेश के बल्लभगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 तक पहुंच गया है. गुरुग्राम, पंचगांव, मानेसर और बहादुरगढ़ समेत पांच शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. इस बीच मौसम विभाग ने 13 से 15 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जताई है.

बल्लभगढ़ की हवा सबसे ज्यादा जहरीली: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 13 नवंबर शाम 4 बजे के बुलेटिन के अनुसार बल्लभगढ़ का AQI 400 दर्ज किया गया. यह हरियाणा में सबसे अधिक रहा. इसके अलावा गुरुग्राम में 324, पंचगांव में 318, मानेसर में 316 और बहादुरगढ़ में 308 AQI रिकॉर्ड किया गया. इन सभी शहरों की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में रही. AQI का 400 तक पहुंचना गंभीर स्थिति का संकेत है.