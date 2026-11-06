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हरियाणा की हवा में घुला जहर, पंचगांव का AQI 406, हिसार-गुरुग्राम समेत 6 शहरों में हालात बेहद खराब

हरियाणा की हवा में घुला जहर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक होता जा रहा है. प्रदेश के 12 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मानेसर के पास स्थित पंचगांव 406 AQI के साथ देश का दूसरा सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है. इससे आगे उत्तर प्रदेश का गजरौला 407 AQI के साथ पहले स्थान पर है. प्रदेश के कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है.

पंचगांव में हवा सबसे ज्यादा जहरीली: रिपोर्ट के मुताबिक पंचगांव में 24 घंटे का औसत AQI 406 दर्ज किया गया. यह सीवियर यानी गंभीर श्रेणी में आता है. स्वास्थ्य के लिहाज से इस स्तर की हवा बेहद चिंताजनक मानी जाती है. पंचगांव देश के उन चुनिंदा दो स्थानों में शामिल है, जहां वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है.

6 शहरों में AQI 300 के पार: हरियाणा के छह शहरों में AQI 300 के पार पहुंच गया है. इनमें बहादुरगढ़ में 342, मानेसर में 343, गुरुग्राम में 331, हिसार में 327, बल्लभगढ़ में 316 और फरीदाबाद में 303 AQI दर्ज किया गया. इन शहरों में हवा बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है. धूल और धुएं के सूक्ष्म कण प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजह बन रहे हैं. इन शहरों में भी प्रदूषण से राहत नहीं: प्रदेश के अन्य शहरों में भी स्थिति अच्छी नहीं है. रोहतक में 294, कुरुक्षेत्र में 289, सोनीपत में 277, अंबाला में 271, जींद में 268 AQI दर्ज किया गया. वहीं, पंचकूला में 68 और पलवल में 98 AQI रहने से इन दोनों शहरों को अपेक्षाकृत राहत मिली है. राज्य में फिलहाल इन्हीं दो स्थानों पर हवा संतोषजनक श्रेणी में दर्ज हुई है.