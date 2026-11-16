ETV Bharat / state

हरियाणा में मौसम सुहाना, लेकिन हवा खराब, 15 शहरों में AQI 300 के पार, यमुनानगर-पंचगांव सबसे प्रदूषित

हरियाणा में मौसम सुहाना, लेकिन हवा खराब ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. दिन में तेज धूप निकल रही है, जबकि रात के समय ठंडक बढ़ रही है. इस बीच प्रदेश के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 15 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 200 के पार दर्ज किया गया. NCR और जीटी रोड बेल्ट के शहरों में हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब बनी हुई है.

यमुनानगर और पंचगांव में सबसे ज्यादा प्रदूषण: प्रदूषण के मामले में यमुनानगर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा. यहां AQI 306 रिकॉर्ड किया गया, जबकि पंचगांव में यह आंकड़ा 309 तक पहुंच गया. सोनीपत में AQI 297, गुरुग्राम में 296 और कुरुक्षेत्र में 286 दर्ज हुआ. इसके अलावा बल्लभगढ़ में 271, बहादुरगढ़ में 267, मानेसर में 262 और फरीदाबाद में 257 AQI रहा. इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के कई औद्योगिक और शहरी इलाकों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है.

NCR और जीटी रोड बेल्ट में सांस लेना मुश्किल: दिल्ली से सटे इलाकों और जीटी रोड बेल्ट के शहरों में भी प्रदूषण का असर दिखाई दिया. करनाल में AQI 251, पानीपत में 250, अंबाला में 237, धारूहेड़ा में 231, कैथल में 225, भिवानी और मंडीखेड़ा में 203 दर्ज किया गया. इन शहरों में हवा खराब श्रेणी में बनी हुई है. प्रदूषण का प्रमुख कारण PM 2.5 और PM 10 के बारीक कण बताए गए हैं. हिसार और सिरसा में हवा की स्थिति बेहतर: प्रदेश के कुछ शहरों में प्रदूषण से मामूली राहत भी देखने को मिली. हिसार में AQI 126, पंचकूला में 127, सिरसा में 146 और जींद में 117 दर्ज किया गया. वहीं पलवल में 190, फतेहाबाद में 184, रोहतक में 180, नारनौल में 179 और चरखी दादरी में 174 AQI रहा. इन शहरों में हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई.