हरियाणा में स्मॉग का कहर, रातें ठंडी और दिन में गर्मी, पंचगांव देश में सबसे प्रदूषित, पंचकूला सबसे ठंडा
Haryana Air Pollution: हरियाणा के 23 शहरों में AQI 200 पार हो गया है. पंचगांव 388 के साथ देश में सबसे प्रदूषित रहा.
Published : November 13, 2026 at 8:18 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 9:12 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों मौसम और प्रदूषण दोनों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. एक तरफ रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है. वहीं, दूसरी तरफ जहरीली हवा ने लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम जिले का पंचगांव 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ देश के 286 शहरों में सबसे प्रदूषित रहा. दिल्ली का AQI 350 दर्ज किया गया.
पंचगांव ने दिल्ली को भी छोड़ा पीछे: वहीं, देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में हरियाणा के गुरुग्राम जिले का पंचगांव पहले स्थान पर रहा. यहां AQI 388 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली का AQI 350 रहा. दोनों शहरों के आंकड़े बताते हैं कि एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है. खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.
प्रदेश के 23 शहरों में AQI 200 पार: हरियाणा के 25 मॉनिटरिंग शहरों में से 9 शहरों की हवा बेहद खराब और 14 शहरों की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई. इस तरह प्रदेश के कुल 23 शहरों में AQI 200 से ऊपर रहा. केवल पंचकूला ऐसा शहर रहा, जहां प्रदूषण का स्तर तुलनात्मक रूप से कम दर्ज किया गया. प्रदेश के अधिकांश शहरों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ रही है.
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13 से 15 नवंबर तक मिल सकती है राहत: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पिछले पांच दिनों से प्रदेश में मौसम खुश्क बना हुआ है. हवा की गति और मौसम की परिस्थितियां प्रदूषण को बढ़ाने में भूमिका निभा रही हैं. हालांकि 13 से 15 नवंबर के बीच हवाओं की दिशा बदलने और आंशिक बादलवाही होने की संभावना है. इससे वातावरण में जमा स्मॉग कम हो सकता है और प्रदूषण के स्तर में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.
पंचकूला में सबसे कम 13 डिग्री तापमान: प्रदूषण के बीच प्रदेश में रात का तापमान भी कम हो रहा है. पंचकूला में सबसे कम न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. प्रदेश के चार शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे रहा. हालांकि मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में न्यूनतम तापमान का औसत पिछले दिन के मुकाबले 1.1 डिग्री बढ़ा है. इसके बावजूद रात का औसत तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक बना हुआ है.
सिरसा में दिन सबसे गर्म, पारा 32.5 डिग्री: रात में ठंडक बढ़ने के बावजूद दिन के समय गर्मी का असर बरकरार है. प्रदेश में अधिकतम तापमान का औसत 0.5 डिग्री बढ़ा और यह सामान्य के आसपास रहा. सिरसा में सबसे अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि पंचकूला में अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री रहा. मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पुरवाई हवाएं चलने से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और दिन के तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है.
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