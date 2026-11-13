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हरियाणा में स्मॉग का कहर, रातें ठंडी और दिन में गर्मी, पंचगांव देश में सबसे प्रदूषित, पंचकूला सबसे ठंडा

हरियाणा में स्मॉग का कहर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में इन दिनों मौसम और प्रदूषण दोनों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. एक तरफ रात के तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ने लगा है. वहीं, दूसरी तरफ जहरीली हवा ने लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम जिले का पंचगांव 388 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ देश के 286 शहरों में सबसे प्रदूषित रहा. दिल्ली का AQI 350 दर्ज किया गया.

पंचगांव ने दिल्ली को भी छोड़ा पीछे: वहीं, देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में हरियाणा के गुरुग्राम जिले का पंचगांव पहले स्थान पर रहा. यहां AQI 388 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली का AQI 350 रहा. दोनों शहरों के आंकड़े बताते हैं कि एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है. खराब हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.