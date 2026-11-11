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हरियाणा के 23 शहरों की हवा हुई जहरीली, पंचगांव देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल, AQI 380 दर्ज

हरियाणा के 23 शहरों की हवा हुई जहरीली ( ETV Bharat )

हरियाणा: प्रदेश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है. प्रदूषित हवा ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के 8 शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. वहीं 15 शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. प्रदेश के कुल 23 शहरों की हवा खराब स्थिति में है. कई शहरों में AQI 300 के पार पहुंचने से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है.

पंचगांव देश के प्रदूषित शहरों में शामिल: CPCB के आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम के पंचगांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 दर्ज किया गया है. यह बेहद खराब श्रेणी के ऊपरी स्तर पर है. इस स्तर पर लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से लोगों को सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. पंचगांव का प्रदूषण स्तर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो गया है. आंकड़े प्रदेश में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की गंभीर स्थिति को दर्शा रहे हैं.

बल्लभगढ़ और कैथल की हवा भी जहरीली: पंचगांव के अलावा बल्लभगढ़ और कैथल में भी प्रदूषण का स्तर काफी अधिक दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, बल्लभगढ़ का AQI 340 और कैथल का 336 रहा. वहीं गुरुग्राम में 323, सिरसा में 322, हिसार में 316 और कुरुक्षेत्र में 315 AQI दर्ज किया गया. इन सभी शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है. लगातार बढ़ता प्रदूषण शहरी आबादी के लिए चिंता का विषय बन गया है. 15 शहरों में AQI 201 से 300 के बीच: प्रदेश के अन्य शहरों में भी हालात सामान्य नहीं हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के 15 शहरों में AQI 201 से 300 के बीच दर्ज किया गया है. यह खराब श्रेणी में आता है. यानी प्रदेश के ज्यादातर मॉनिटरिंग वाले शहर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं. हवा में प्रदूषक तत्वों की बढ़ती मात्रा से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी परेशानी झेल रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.