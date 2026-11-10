ETV Bharat / state

हरियाणा की हवा में घुला जहर, 21 शहरों में बिगड़े हालात, बहादुरगढ़ का AQI 400, दिल्ली भी पीछे छूटी

हरियाणा की हवा में घुला जहर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: प्रदेश में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है. देशभर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों में हरियाणा के 21 शहरों की हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बहादुरगढ़ 400 AQI के साथ प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा. वहीं, चरखी दादरी में 389 और रोहतक में 378 AQI दर्ज किया गया. चिंताजनक बात यह है कि कई शहरों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी ज्यादा रहा.

बहादुरगढ़ ने प्रदूषण में दिल्ली को पछाड़ा: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बहादुरगढ़ में AQI 400 दर्ज किया गया, जबकि चरखी दादरी में 389 और रोहतक में 378 रहा. दूसरी ओर, दिल्ली का AQI 344 दर्ज किया गया. यानी बहादुरगढ़, चरखी दादरी और रोहतक समेत हरियाणा के कई शहरों की हवा दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित रही. आंकड़े बताते हैं कि एनसीआर के साथ-साथ प्रदेश के दूसरे हिस्से भी प्रदूषण की चपेट में हैं.