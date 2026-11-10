हरियाणा की हवा में घुला जहर, 21 शहरों में बिगड़े हालात, बहादुरगढ़ का AQI 400, दिल्ली भी पीछे छूटी
Haryana Air Pollution: हरियाणा के 21 शहरों में हवा खराब है. बहादुरगढ़ 400 AQI के साथ सबसे प्रदूषित रहा.
Published : November 10, 2026 at 8:30 AM IST
चंडीगढ़: प्रदेश में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर होता जा रहा है. देशभर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों में हरियाणा के 21 शहरों की हवा खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. बहादुरगढ़ 400 AQI के साथ प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहा. वहीं, चरखी दादरी में 389 और रोहतक में 378 AQI दर्ज किया गया. चिंताजनक बात यह है कि कई शहरों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी ज्यादा रहा.
बहादुरगढ़ ने प्रदूषण में दिल्ली को पछाड़ा: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बहादुरगढ़ में AQI 400 दर्ज किया गया, जबकि चरखी दादरी में 389 और रोहतक में 378 रहा. दूसरी ओर, दिल्ली का AQI 344 दर्ज किया गया. यानी बहादुरगढ़, चरखी दादरी और रोहतक समेत हरियाणा के कई शहरों की हवा दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित रही. आंकड़े बताते हैं कि एनसीआर के साथ-साथ प्रदेश के दूसरे हिस्से भी प्रदूषण की चपेट में हैं.
25 शहरों में सिर्फ चार की हवा मध्यम: प्रदेश के 25 निगरानी वाले शहरों में से 12 शहरों की हवा बेहद खराब श्रेणी में रही, जबकि 9 शहरों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. केवल चार शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम स्तर पर रही. इस तरह कुल 21 शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब या बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. यह स्थिति प्रदूषण नियंत्रण और आम लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा रही है.
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फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हालात चिंताजनक: बहादुरगढ़ के अलावा चरखी दादरी, रोहतक, फरीदाबाद, पंचगांव, कैथल, गुरुग्राम, भिवानी, मानेसर, नारनौल, बल्लभगढ़ और हिसार के आसपास के क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक रहा. पंचगांव और फरीदाबाद में 350-350, जबकि गुरुग्राम में 345 AQI दर्ज किया गया. वहीं, हिसार में 291, पानीपत में 286 और सिरसा में 289 AQI रहा.
PM2.5 के महीन कण बढ़ा रहे सांस की परेशानी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक हवा में मौजूद PM2.5 के महीन कण प्रदूषण का प्रमुख कारण बने हुए हैं. ये कण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार खराब हवा में लंबे समय तक रहने से सांस संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.
एनसीआर से बाहर भी फैल रहा प्रदूषण: AQI के आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि प्रदूषण अब केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं है. हिसार, सिरसा, पानीपत और दूसरे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है. ऐसे में प्रदेशभर में प्रदूषण नियंत्रण के प्रभावी उपायों की जरूरत है.
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