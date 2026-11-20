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करीब एक दशक से बंद एग्रो मॉल सरकारी विभागों के लिए होंगे इस्तेमाल, पंचकूला से होगी शुरुआत

Haryana Agro malls ( ETV Bharat )

पंचकूला: कृषि क्षेत्र की सभी व्यवस्थाओं और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को एक परिसर में उपलब्ध कराने के मकसद से पंचकूला समेत करनाल, पानीपत और रोहतक में करोड़ों रुपये खर्च कर बहुमंजिला एग्रो मॉल बनाए गए थे. यह सभी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद करीब एक दशक से बिना इस्तेमाल खाली पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब इनका इस्तेमाल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों संबंधी कामकाज के लिए करने का फैसला किया है.

मुख्य सचिव कार्यालय से सभी विभागों को पत्र:

कृषि विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ कुलदीप सैनी ने बताया कि 'इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से सभी विभागों, बोर्ड और निगमों को पत्र जारी किया गया है. इसमें कार्यालयों संबंधी कामकाज के संचालन के लिए एग्रोमॉल के इस्तेमाल की इच्छा पूछी गई है. सभी विभागों/निगमों द्वारा कार्यालयों को एग्रोमॉल में स्थानांतरित किए जाने की सहमति प्रकट करने पर ही आगामी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. जारी पत्र को फिलहाल सभी विभागों में भेजा गया है, सहमति मिलने पर ही सरकारी विभागों के कार्यालय एग्रोमॉल में संचालित किए जाने संबंधी अंतिम फैसला लिया जा सकेगा. वहीं, संबंधित विभागों को उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध जगह का चयन कर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करने को कहा गया है. विभागों से सहमति मिलने के बाद जगह के अनुसार किराये संबंधी आगामी समूची कार्यवाही कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर की जाएगी.' करीब एक दशक से बंद एग्रो मॉल (ETV Bharat) किराए पर हैं कई विभाग/बोर्ड व निगम: हरियाणा में मौजूदा समय में कई विभागों, बोर्डों और निगमों के कार्यालय किराए की निजी इमारतों में संचालित हैं. जबकि प्रदेश सरकार के पास एग्रोमॉल जैसी अपनी इमारतें हैं, जिनके इस्तेमाल में आने पर सरकार पर पड़ने वाला बड़ा अतिरिक्त खर्च बच सकता है. इससे राज्य सरकार की संपत्ति की भी देखरेख होने सहित वह सुरक्षित रह सकेंगी. जबकि यह भवन वर्षों से बिना किसी इस्तेमाल के अपेक्षित हैं. फिलहाल, निजी इमारतों में किराया देकर कार्यालय चला रहे सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को एग्रो मॉल में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है. पंचकूला के इस एग्रोमॉल से होगी शुरूआत: एग्रोमॉल में सरकारी कामकाज संचालित किए जाने की योजना की शुरूआत जिला पंचकूला से होगी. पंचकूला सेक्टर 20 की अनाज एवं फल-सब्जी मंडी में वर्षों से तीन मंजिला एग्रोमॉल बिना किसी इस्तेमाल के वीरान पड़ा है. इसकी पहली मंजिल पूरी तरह खाली है, जबकि ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिल पर इक्का-दुक्का दुकानें हैं. इस इमारत में करीब 91 दुकाननुमा इकाइयां हैं, जबकि पहले तल पर कोई दुकान या शोरूम के बजाय खुला कॉरिडोर है, जहां कामकाजी लोग अपने अनुसार अस्थायी कैबिन या दुकान बना सकते हैं. रोहतक, करनाल और पानीपत में एग्रो मॉल बनाए गए हैं. (Haryana Government)