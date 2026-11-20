करीब एक दशक से बंद एग्रो मॉल सरकारी विभागों के लिए होंगे इस्तेमाल, पंचकूला से होगी शुरुआत
Haryana Agro malls: करीब एक दशक से बंद एग्रो मॉल का इस्तेमाल अब सरकारी विभागों के लिए होगा. इसकी शुरुआत पंचकूला से होगी.
Published : November 20, 2026 at 1:51 PM IST
पंचकूला: कृषि क्षेत्र की सभी व्यवस्थाओं और किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं को एक परिसर में उपलब्ध कराने के मकसद से पंचकूला समेत करनाल, पानीपत और रोहतक में करोड़ों रुपये खर्च कर बहुमंजिला एग्रो मॉल बनाए गए थे. यह सभी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद करीब एक दशक से बिना इस्तेमाल खाली पड़े हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अब इनका इस्तेमाल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यालयों संबंधी कामकाज के लिए करने का फैसला किया है.
मुख्य सचिव कार्यालय से सभी विभागों को पत्र:
कृषि विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ कुलदीप सैनी ने बताया कि 'इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय से सभी विभागों, बोर्ड और निगमों को पत्र जारी किया गया है. इसमें कार्यालयों संबंधी कामकाज के संचालन के लिए एग्रोमॉल के इस्तेमाल की इच्छा पूछी गई है. सभी विभागों/निगमों द्वारा कार्यालयों को एग्रोमॉल में स्थानांतरित किए जाने की सहमति प्रकट करने पर ही आगामी प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. जारी पत्र को फिलहाल सभी विभागों में भेजा गया है, सहमति मिलने पर ही सरकारी विभागों के कार्यालय एग्रोमॉल में संचालित किए जाने संबंधी अंतिम फैसला लिया जा सकेगा. वहीं, संबंधित विभागों को उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध जगह का चयन कर हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करने को कहा गया है. विभागों से सहमति मिलने के बाद जगह के अनुसार किराये संबंधी आगामी समूची कार्यवाही कृषि विपणन बोर्ड के स्तर पर की जाएगी.'
किराए पर हैं कई विभाग/बोर्ड व निगम:
हरियाणा में मौजूदा समय में कई विभागों, बोर्डों और निगमों के कार्यालय किराए की निजी इमारतों में संचालित हैं. जबकि प्रदेश सरकार के पास एग्रोमॉल जैसी अपनी इमारतें हैं, जिनके इस्तेमाल में आने पर सरकार पर पड़ने वाला बड़ा अतिरिक्त खर्च बच सकता है. इससे राज्य सरकार की संपत्ति की भी देखरेख होने सहित वह सुरक्षित रह सकेंगी. जबकि यह भवन वर्षों से बिना किसी इस्तेमाल के अपेक्षित हैं. फिलहाल, निजी इमारतों में किराया देकर कार्यालय चला रहे सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों को एग्रो मॉल में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव लाया गया है.
पंचकूला के इस एग्रोमॉल से होगी शुरूआत:
एग्रोमॉल में सरकारी कामकाज संचालित किए जाने की योजना की शुरूआत जिला पंचकूला से होगी. पंचकूला सेक्टर 20 की अनाज एवं फल-सब्जी मंडी में वर्षों से तीन मंजिला एग्रोमॉल बिना किसी इस्तेमाल के वीरान पड़ा है. इसकी पहली मंजिल पूरी तरह खाली है, जबकि ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी मंजिल पर इक्का-दुक्का दुकानें हैं. इस इमारत में करीब 91 दुकाननुमा इकाइयां हैं, जबकि पहले तल पर कोई दुकान या शोरूम के बजाय खुला कॉरिडोर है, जहां कामकाजी लोग अपने अनुसार अस्थायी कैबिन या दुकान बना सकते हैं.
क्षेत्रफल और प्रति वर्ग फुट किराया:
एग्रोमॉल के लिए 40 रुपये प्रति वर्ग फुट किराया निर्धारित किया गया है. लेकिन विभागों द्वारा उनकी जरूरत, कर्मचारी संख्या और कार्यालय संबंधी कामकाज के अनुसार जगह की उपलब्धता की मांग पर जगह के अनुसार किराया कम-ज्यादा होगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार एग्रो मॉल में करीब 140 दुकानें हैं, जिसके भूतल पर ही 71 छोटी-बड़ी दुकानें हैं. इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1577.32 वर्ग मीटर है और तीसरी मंजिल पर 20 दुकानें हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 1206.67 वर्ग मीटर है.
200 करोड़ खर्च कर चार शहरों में एग्रो मॉल:
कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में एग्रो मॉल परियोजना शुरू की गई थी. उस दौरान पंचकूला समेत रोहतक, करनाल और पानीपत में एग्रोमॉल का निर्माण करवाया गया, जिनके निर्माण पर उस समय करीब 200 करोड़ रुपये खर्च आया था. इन सभी का निर्माण कार्य वर्ष 2013-14 तक पूरा हुआ. तत्कालीन सरकार की मंशा थी कि इस परियोजना से किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं अलग-अलग जगहों के बजाय एक ही परिसर में उपलब्ध करवाई जाए. जैसे- कृषि उपकरण, खाद, बीज, कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री और खेती से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं का बाजार विकसित किया जाए. इसके लिए निजी कंपनियों, कृषि कारोबारियों और संबंधित संस्थाओं को दुकानें व व्यावसायिक स्थान उपलब्ध कराने की योजना थी.
सिरे नहीं चढ़ी परियोजना:
सरकार को उम्मीद थी कि इन एग्रो मॉल में कृषि क्षेत्र संबंधी कंपनियां अपना कामकाज शुरू करेंगी, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों और अन्य सामान की उपलब्धता एक स्थान पर मिल सकेगी, लेकिन इन एग्रोमॉल का निर्माण कार्य पूरा होने के समय राज्य में सरकार बदल गई और अपेक्षित व्यावसायिक गतिविधियां भी नहीं मिल पाई. नतीजतन, कारोबारियों और कंपनियों द्वारा अधिक रुचि नहीं दिखाने से बड़ी संख्या में दुकानें खाली रह गई. हालांकि, शुरुआत में कुछ कारोबारियों ने कुछ दुकानें जरूर खरीदी थी, लेकिन योजना के अनुरूप कामकाज आगे नहीं बढ़ता देख कई लोग दुकानें सरेंडर कर गए. इसके अलावा मंडी में अन्य सार्वजनिक कामकाज के गति नहीं पकड़ने से लोगों ने इन दुकानों को किराए पर लेने में भी रुचि नहीं दिखाई.
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