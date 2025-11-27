ETV Bharat / state

"हरियाणा में खाद वितरण में नई प्रणाली लागू, नियम तोड़े तो कानूनी कार्रवाई होगी"... बोले- कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा

हरियाणा में खाद वितरण में नई प्रणाली लागू ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान कृषि मंत्री 14 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 4 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है. इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हरियाणा में खाद वितरण में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा खाद: हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "प्रदेश में खाद के दुरुपयोग और बम ब्लास्ट में प्रयुक्त होने की घटनाओं के बाद खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. फरीदाबाद मॉड्यूल और काला बाजारी के मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब केवल ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.आधार कार्ड पर खाद मिलने की व्यवस्था अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है." नियम तोड़े तो कानूनी कार्रवाई होगी (Etv Bharat)