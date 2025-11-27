"हरियाणा में खाद वितरण में नई प्रणाली लागू, नियम तोड़े तो कानूनी कार्रवाई होगी"... बोले- कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा
हरियाणा कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "अब केवल ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही खाद मिलेगा."
Published : November 27, 2025 at 5:23 PM IST
चरखी दादरी: दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान कृषि मंत्री 14 शिकायतों में से 10 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 4 को अगली बैठक के लिए पेंडिंग रखा गया है. इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि हरियाणा में खाद वितरण में बड़ा बदलाव होने जा रहा है.
पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा खाद: हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "प्रदेश में खाद के दुरुपयोग और बम ब्लास्ट में प्रयुक्त होने की घटनाओं के बाद खाद वितरण व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई है. फरीदाबाद मॉड्यूल और काला बाजारी के मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब केवल ‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही खाद उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.आधार कार्ड पर खाद मिलने की व्यवस्था अब पूरी तरह समाप्त कर दी गई है."
मशीनों के बिना नहीं मिलेगा खाद: कृषि मंत्री ने बताया कि, "खाद वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सभी पैक्स, सहकारी समितियों और एजेंसियों को विशेष मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. किसान को खाद तभी मिलेगा जब उसका नाम पोर्टल पर वेरीफाई पाया जाएगा. खाद का दुरुपयोग, ब्लैक मार्केटिंग या नियम उल्लंघन करने वालों पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मशीनों के संचालन हेतु कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है."
"सत्ता नहीं मिली तो भाजपा पर आरोप लगा रहे हुड्डा":कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि, "हरियाणा में सत्ता नहीं मिलने के कारण हुड्डा अब जनता को भ्रमित करने के लिए भाजपा सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं.जनता विकास चाहती है, विवाद नहीं."
किसानों को मिलेगी बाजरा भावांतर भरपाई: श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "‘मेरी फसल–मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर जैसे ही किसान का डाटा वेरीफाई होगा, सरकार बाजरे की भावांतर भरपाई तुरंत जारी कर देगी." उन्होंने 2023 के लंबित फसल बीमा क्लेम पर भी कहा कि, "सरकार किसानों, संगठनों और बीमा कंपनियों के साथ बैठक कर समाधान निकालेगी. किसानों को उनका हक हर हाल में दिलाया जाएगा."
