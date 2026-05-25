ETV Bharat / state

कृषि मंत्री का अधिकारियों को सख्त निर्देश, बोले- "खाद की कालाबाजारी नहीं करेंगे बर्दाश्त, ये सिर्फ किसानों के लिए"

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खाद उपलब्धता, प्राकृतिक खेती और धान घोटाले रोकने को लेकर सख्त निर्देश दिए.

Karnal Grievance Committee Meeting
कृषि मंत्री का अधिकारियों को सख्त निर्देश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 25, 2026 at 2:38 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: करनाल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए. इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए. इस बैठक में कुल 14 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें 6 पुराने और 8 नए मामले शामिल थे. मंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए मौके पर ही 9 मामलों का समाधान करवाया, जबकि बाकी मामलों में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए.

"जनता को दफ्तरों के न लगवाएं चक्कर": बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि, "जनता की समस्या का समाधान ही प्रशासन की असली जिम्मेदारी है. लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि तय समय सीमा में उनका समाधान करना है."

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)

खाद संकट पर किसानों को दिया भरोसा: प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों की चिंता पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि, "सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है. खाद किसानों और खेतों के लिए है. इसकी कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर सरकार की नजर बनी हुई है."

"प्राकृतिक खेती भविष्य की जरूरत": कृषि मंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए इसे भविष्य की खेती बताया. उन्होंने कहा कि, "रासायनिक खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि प्राकृतिक खेती कम खर्च में अधिक लाभ देने वाली व्यवस्था है. एक देसी गाय के जरिए करीब 20 एकड़ तक प्राकृतिक खेती की जा सकती है. गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफी प्रभावी साबित हो रहा है."

गुरुकुल कुरुक्षेत्र बना प्रेरणा का केंद्र: मंत्री ने आगे कहा कि, "गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोग किए जा रहे हैं. यहां के मॉडल से प्रेरित होकर अब कई किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं. सरकार भी किसानों को इस दिशा में जागरूक करने और प्रोत्साहित करने का काम कर रही है ताकि खेती की लागत कम हो और भूमि की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे."

धान घोटाले पर सरकार का बड़ा कदम: धान खरीद में गड़बड़ियों और घोटालों पर सख्ती दिखाते हुए मंत्री राणा ने कहा कि, "सरकार अब मंडियों में जियो फेंसिंग सिस्टम लागू करेगी. मंडी परिसर में वाहन के प्रवेश के बाद ही गेट पास जारी होगा और पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा. पिछली कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर किया जाएगा. साथ ही गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी."

तेल कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय हालात जिम्मेदार: वहीं, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि, "जिन देशों से भारत तेल खरीदता है, वहां के अंतरराष्ट्रीय हालातों का असर कीमतों पर पड़ रहा है. हालात सामान्य होने के बाद कीमतों में सुधार आएगा."

बता दें कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, समिति सदस्य और शिकायतकर्ता मौजूद रहे. कई मामलों का मौके पर समाधान होने से लोगों ने राहत महसूस की. बैठक के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को जनहित के मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में जून से बीपीएल परिवारों को मिलेगा सरसों तेल, डीसी आयुष सिन्हा ने दिए निर्देश

TAGGED:

HARYANA FERTILIZER SUPPLY
UREA DAP AVAILABILITY HARYANA
PADDY PROCUREMENT SCAM
SHYAM SINGH RANA
KARNAL GRIEVANCE COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.