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कृषि मंत्री का अधिकारियों को सख्त निर्देश, बोले- "खाद की कालाबाजारी नहीं करेंगे बर्दाश्त, ये सिर्फ किसानों के लिए"

करनाल: करनाल में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हुए. इस दौरान मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए. इस बैठक में कुल 14 मामलों पर सुनवाई हुई, जिनमें 6 पुराने और 8 नए मामले शामिल थे. मंत्री ने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए मौके पर ही 9 मामलों का समाधान करवाया, जबकि बाकी मामलों में जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए.

"जनता को दफ्तरों के न लगवाएं चक्कर": बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि, "जनता की समस्या का समाधान ही प्रशासन की असली जिम्मेदारी है. लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सरकार का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना नहीं, बल्कि तय समय सीमा में उनका समाधान करना है."

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)

खाद संकट पर किसानों को दिया भरोसा: प्रदेश में खाद की उपलब्धता को लेकर किसानों की चिंता पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में यूरिया और डीएपी की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि, "सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है. खाद किसानों और खेतों के लिए है. इसकी कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर सरकार की नजर बनी हुई है."

"प्राकृतिक खेती भविष्य की जरूरत": कृषि मंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील करते हुए इसे भविष्य की खेती बताया. उन्होंने कहा कि, "रासायनिक खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि प्राकृतिक खेती कम खर्च में अधिक लाभ देने वाली व्यवस्था है. एक देसी गाय के जरिए करीब 20 एकड़ तक प्राकृतिक खेती की जा सकती है. गोबर और गोमूत्र से तैयार जीवामृत मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में काफी प्रभावी साबित हो रहा है."