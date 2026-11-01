60 साल का हुआ हरियाणा: कृषि के क्षेत्र में सूबे का स्वर्णिम सफर और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम

60 साल का हुआ हरियाणा: कृषि के क्षेत्र में सूबे का स्वर्णिम सफर और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम
Haryana Agricultural Development: गठन के बाद से हरियाणा में कृषि के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बदलाव हुआ. राज्य देश की 'अन्न की खान' बना.
Published : November 1, 2026 at 2:27 PM IST
कुरुक्षेत्र: 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक नए राज्य के रूप में मानचित्र पर उभरा, तब देश-विदेश के कई राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों ने इसके भविष्य को लेकर तमाम शंकाएं जताई थीं. सीमित प्राकृतिक संसाधन, पानी की भारी किल्लत, बार-बार पड़ने वाले सूखे और मुख्य रूप से अनिश्चित मानसूनी वर्षा पर निर्भर कृषि , यही हरियाणा की प्रारंभिक पहचान थी. उस समय किसी ने शायद ही यह कल्पना की होगी कि यह छोटा सा भूभाग अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर देश का दूसरा सबसे बड़ा 'अन्नदाता' बन जाएगा. आज, गठन के 60 वर्षों बाद, हरियाणा ने खाद्यान्न उत्पादन से लेकर कृषि आधुनिकीकरण तक एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम सफर तय किया है.
शुरुआती दशक (1960-1970): वरिष्ठ कृषि अधिकारी डॉक्टर कर्मचंद ने बताया कि 'हरियाणा के गठन के शुरुआती वर्षों में राज्य की कृषि जीवन-निर्वाह तक सीमित थी. वर्ष 1966 में राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 26 लाख टन था, जो बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था. खेतों में सिंचाई के लिए आधुनिक साधन नदारद थे और किसान अपनी फसल के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहते थे. लेकिन यह दौर बदलाव की आहट का भी था. देश में चल रही 'हरित क्रांति' ने हरियाणा के लिए उम्मीद के नए द्वार खोले. राज्य के मेहनतकश किसानों ने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना शुरू किया.'
कृषि विश्वविद्यालयों का योगदान: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU, हिसार) और अन्य संस्थानों ने स्थानीय जलवायु के अनुकूल रोग-प्रतिरोधी बीज विकसित किए. इस दौरान गेहूं और धान राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसलें बनकर उभरीं. भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का योगदान देने में हरियाणा पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर मजबूती से स्थापित हो गया.
- बीजों का चयन: अधिक उपज देने वाली गेहूं और धान की उन्नत किस्मों को अपनाया गया.
- रासायनिक खादों का प्रयोग: पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग शुरू हुआ.
- बुनियादी ढांचे का विकास: भाखड़ा नंगल और यमुना जल प्रणालियों के विस्तार से नहरों का एक मजबूत जाल बिछाया गया. इसके साथ ही ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान के तहत नलकूपों को बिजली से जोड़ा गया, जिससे सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता कम होने लगी.
- श्वेत क्रांति का दौर (1980-1990): चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से रिटायर कृषि अधिकारी डॉक्टर सीबी सिंह ने बताया 1980 और 1990 के दशकों में हरियाणा की कृषि में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला. अब खेती केवल हल और बैलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने व्यावसायिक रूप लेना शुरू किया.
- कृषि का यंत्रीकरण: खेतों में ट्रैक्टरों, थ्रेशर्स, कंबाइन हार्वेस्टर और डिस्क हैरो जैसी आधुनिक मशीनों का आगमन तेजी से हुआ. इससे जुताई, बुवाई और कटाई में लगने वाला समय और श्रम दोनों कम हुए.
श्वेत क्रांति: पशुपालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया 'कृषि के साथ-साथ हरियाणा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में डेयरी उद्योग और 'श्वेत क्रांति' ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है. कभी दूध की कमी से जूझने वाला राज्य आज देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है. विश्वप्रसिद्ध 'मुर्राह' नस्ल की भैंस, जिसे "काला सोना" कहा जाता है, हरियाणा की पहचान है. आधुनिक पशुपालन, संतुलित पशु आहार, कृत्रिम गर्भाधान और सहकारी डेयरी नेटवर्क ने दूध उत्पादन को नई ऊंचाइयां दी हैं. आज पशुपालन किसानों की आय का सबसे बड़ा और सुरक्षित जरिया बन चुका है.'
भूमि सुधार और चकबंदी: खेतों के बिखराव को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर चकबंदी का कार्य किया गया, जिससे किसानों के लिए बड़े खेतों में वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और सिंचाई प्रबंधन आसान हो गया.अनुसंधान, विविधीकरण और तकनीकी विकास (2000-2010)इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में हरियाणा ने कृषि में केवल मात्रा पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता और अनुसंधान पर जोर दिया.
समकालीन परिदृश्य (2011-2026): पिछले एक दशक में हरियाणा की कृषि एक नए और चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है. जहां एक ओर जलवायु परिवर्तन और भूजल स्तर में गिरावट जैसी गंभीर चुनौतियां सामने हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और किसानों ने मिलकर इनका मुकाबला करने के लिए स्मार्ट कृषि का मॉडल अपनाया है. जो सिंचित क्षेत्र 1966 में मात्र 30 से 35 प्रतिशत था, वह आधुनिक नहर नेटवर्क, भूमिगत पाइपलाइनों और नलकूपों के विस्तार के कारण आज बढ़कर 84 प्रतिशत तक पहुंच चुका है.
उत्पादन में रिकॉर्ड छलांग: राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन 26 लाख टन से बढ़कर लगभग 200 लाख मीट्रिक टन को पार कर चुका है. प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में हरियाणा आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है.
जल संरक्षण और फसल विविधीकरण: धान की फसल में अत्यधिक भूजल दोहन की समस्या से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने 'मेरा पानी-मेरी विरासत' जैसी अनूठी योजनाएं शुरू कीं. किसानों को धान छोड़कर मक्का, बाजरा, कपास, दलहन और तिलहन जैसी कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया. इसके अलावा, 'धान की सीधी बुवाई' और सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप व फव्वारा सिंचाई) को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला है.
डिजिटल और स्मार्ट खेती: हरियाणा ने कृषि को डिजिटल युग से जोड़ दिया है. 'मेरी फसल-मेरा ब्योरा' पोर्टल के माध्यम से किसानों का पंजीकरण, उनकी उपज की ऑनलाइन खरीद, पारदर्शी भुगतान और सॉइल हेल्थ कार्ड (मृदा स्वास्थ्य कार्ड) जैसी सुविधाओं ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया है. आधुनिक कृषि में अब ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कीटनाशकों और नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है.
बागवानी और आधुनिक विपणन: पारंपरिक फसलों के साथ-साथ राज्य में बागवानी , फूलों की खेती, मशरूम और शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. सोनीपत के गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशाल 'हॉर्टीकल्चर मार्केट' (मंडी) का निर्माण इस दिशा में एक मील का पत्थर है, जिससे किसानों को उनकी उपज के बेहतरीन दाम मिल रहे हैं.
भविष्य की चुनौतियां और राह: भले ही हरियाणा ने पिछले 60 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में स्वर्णिम सफलता हासिल की है, लेकिन आज भी कुछ गंभीर चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं. इनमें भूजल स्तर का लगातार गिरना, पराली प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का अनियमित होना और कृषि भूमि का कम होना प्रमुख हैं. इन चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा का किसान और प्रशासन आज पराली प्रबंधन के लिए बायोमास प्लांट, बेलर मशीनों और फसल अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग (जैसे पराली से गत्ते और एथेनॉल बनाना) की ओर बढ़ रहा है. सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा (कुसुम योजना) से लैस करने के लिए सोलर पंपों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, ताकि बिजली और ऊर्जा के मोर्चे पर भी कृषि आत्मनिर्भर बन सके.
आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम: हरियाणा की कृषि के 60 वर्ष केवल आंकड़ों की वृद्धि का इतिहास नहीं हैं, बल्कि यह इस राज्य के किसानों के अटूट साहस, पसीने और दूरदर्शिता की गाथा है. सीमित संसाधनों के साथ शून्य से शुरू हुआ यह सफर आज देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बन चुका है. अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के साथ, हरियाणा आज एक ऐसे टिकाऊ, आधुनिक और डिजिटल कृषि मॉडल की मिसाल पेश कर रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल सुरक्षित बल्कि समृद्ध भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है.
ये भी पढ़ें- हरियाणा स्थापना दिवस 2026: 60 सालों में कितना बदला हरियाणा? फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं गठन की कहानी!
ये भी पढ़ें- हरियाणा दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू का कुरुक्षेत्र दौरा: भद्रकाली मंदिर में की पूजा, 60 साल की विकास यात्रा की प्रदर्शनी देखी