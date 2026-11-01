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60 साल का हुआ हरियाणा: कृषि के क्षेत्र में सूबे का स्वर्णिम सफर और आधुनिकता की ओर बढ़ते कदम

Haryana Agricultural Development ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्र: ​1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक नए राज्य के रूप में मानचित्र पर उभरा, तब देश-विदेश के कई राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों ने इसके भविष्य को लेकर तमाम शंकाएं जताई थीं. सीमित प्राकृतिक संसाधन, पानी की भारी किल्लत, बार-बार पड़ने वाले सूखे और मुख्य रूप से अनिश्चित मानसूनी वर्षा पर निर्भर कृषि , यही हरियाणा की प्रारंभिक पहचान थी. उस समय किसी ने शायद ही यह कल्पना की होगी कि यह छोटा सा भूभाग अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर देश का दूसरा सबसे बड़ा 'अन्नदाता' बन जाएगा. आज, गठन के 60 वर्षों बाद, हरियाणा ने खाद्यान्न उत्पादन से लेकर कृषि आधुनिकीकरण तक एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम सफर तय किया है.

शुरुआती दशक (1960-1970): वरिष्ठ कृषि अधिकारी डॉक्टर कर्मचंद ने बताया कि '​हरियाणा के गठन के शुरुआती वर्षों में राज्य की कृषि जीवन-निर्वाह तक सीमित थी. वर्ष 1966 में राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 26 लाख टन था, जो बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी था. खेतों में सिंचाई के लिए आधुनिक साधन नदारद थे और किसान अपनी फसल के लिए आसमान की तरफ टकटकी लगाए रहते थे. ​लेकिन यह दौर बदलाव की आहट का भी था. देश में चल रही 'हरित क्रांति' ने हरियाणा के लिए उम्मीद के नए द्वार खोले. राज्य के मेहनतकश किसानों ने पारंपरिक तरीकों को छोड़कर वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना शुरू किया.​'