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हरियाणा में 20 जुलाई से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, सरकारी स्कूलों में खुलेंगे "नो योर आर्म्ड फोर्सेज" कॉर्नर, युवाओं के लिए बनेगा डिजिटल पोर्टल

पंचकूला: हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राहत की खबर है. प्रदेश में 20 जुलाई 2026 से चार चरणों में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किए जाने का फैसला लिया गया है. भर्ती प्रक्रिया मार्च 2027 तक जारी रहेगी. वहीं, राज्य सरकार की ओर से भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन और सेना के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

संचालन समिति की बैठक में समीक्षा: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सशस्त्र सेनाओं में हरियाणा का योगदान हमेशा अहम रहा है. नतीजतन भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए.

सरकारी स्कूलों में खुलेंगे "नो योर आर्म्ड फोर्सेज" कॉर्नर: संचालन समिति की बैठक में युवाओं को सेना में भर्ती के प्रति उत्साहित करने के लिए सरकारी स्कूलों में "नो योर आर्म्ड फोर्सेज" नामक विशेष कॉर्नर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. यहां से युवा सेना में करियर, भर्ती प्रक्रिया और अन्य अवसरों समेत सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे, वहीं प्रदर्शन सामग्री जोनल भर्ती कार्यालय की ओर से तैयार की जाएगी.

अग्निवीरों का डिजिटल डाटाबेस: सरकार की ओर से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग को अग्निवीरों के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस पोर्टल पर अग्निवीरों की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और सेवा अनुभव का रिकॉर्ड होगा. इसका कारण चार वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत उन्हें सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने में मदद मिलना है.