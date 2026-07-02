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हरियाणा में 20 जुलाई से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती, सरकारी स्कूलों में खुलेंगे "नो योर आर्म्ड फोर्सेज" कॉर्नर, युवाओं के लिए बनेगा डिजिटल पोर्टल

हरियाणा में 20 जुलाई से चार चरणों में अग्निवीर भर्ती शुरू होगी. वहीं, स्कूलों में सेना कॉर्नर और डिजिटल पोर्टल भी बनेगा.

Haryana Agniveer Recruitment Begins July 20
हरियाणा में 20 जुलाई से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 2, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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पंचकूला: हरियाणा में अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती का इंतजार कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राहत की खबर है. प्रदेश में 20 जुलाई 2026 से चार चरणों में सेना भर्ती रैलियों का आयोजन किए जाने का फैसला लिया गया है. भर्ती प्रक्रिया मार्च 2027 तक जारी रहेगी. वहीं, राज्य सरकार की ओर से भर्ती रैलियों के आयोजन के लिए जिला प्रशासन और सेना के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

संचालन समिति की बैठक में समीक्षा: हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने गुरुवार को राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि सशस्त्र सेनाओं में हरियाणा का योगदान हमेशा अहम रहा है. नतीजतन भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए.

सरकारी स्कूलों में खुलेंगे "नो योर आर्म्ड फोर्सेज" कॉर्नर: संचालन समिति की बैठक में युवाओं को सेना में भर्ती के प्रति उत्साहित करने के लिए सरकारी स्कूलों में "नो योर आर्म्ड फोर्सेज" नामक विशेष कॉर्नर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है. यहां से युवा सेना में करियर, भर्ती प्रक्रिया और अन्य अवसरों समेत सभी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे, वहीं प्रदर्शन सामग्री जोनल भर्ती कार्यालय की ओर से तैयार की जाएगी.

अग्निवीरों का डिजिटल डाटाबेस: सरकार की ओर से सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग को अग्निवीरों के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं. इस पोर्टल पर अग्निवीरों की शिक्षा, कौशल, प्रशिक्षण और सेवा अनुभव का रिकॉर्ड होगा. इसका कारण चार वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत उन्हें सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने में मदद मिलना है.

सेना और प्रशासन के बीच समन्वय: मुख्य सचिव द्वारा जिला उपायुक्तों को तैयारियों की निगरानी करने और समूची व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो सेना और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बनाने में भूमिका निभाएंगे.

किन जिलों में किस तारीख को भर्ती:

इस बैठक अग्निवीर भर्ती का संचालन चार चरणों में किए जाने पर फैसला किया गया है. इसके अनुसार भर्ती स्थल, तिथि और जिलों को चिन्हित किया गया है.

  • जिला रोहतक भर्ती स्थल पर 20 से 27 जुलाई 2026 तक झज्जर, रोहतक, पानीपत और सोनीपत के लिए भर्ती होगी.
  • भिवानी भर्ती स्थल पर 2 से 18 सितंबर 2026 तक भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी.
  • अंबाला में 12 से 25 अक्टूबर 2026 तक अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, यमुनानगर और चंडीगढ़ के लिए भर्ती जारी रहेगी.
  • हिसार भर्ती स्थल पर जनवरी से मार्च 2027 तक हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद और सिरसा के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी.

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