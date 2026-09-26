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हरियाणा में तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले, निखिल गजराज को परिवहन विभाग में डीजी की जिम्मेदारी

हरियाणा सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए.

Haryana Administrative Reshuffle
Haryana Administrative Reshuffle (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 26, 2026 at 2:22 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए. केंद्र में प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS निखिल गजराज को परिवहन विभाग में डीजी लगाया गया है. IAS अजय कुमार को सीएम के डीपीएस-2 की मौजूदा जिम्मेदारी के अलावा HSVP का मुख्य प्रसाशक लगाया गया है. IAS मुकुल कुमाए को भी अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर सामाजिक न्याय विभाग का निदेशक लगाया गया है.

8 सिंतबर को भी हुए थे तबादले: इससे पहले हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया था. 8 सितंबर को 26 अधिकारियों के तबादले किए. इनमें 16 आईएएस और दस एचसीएस अधिकारी शामिल थे. राजीव रंजन, आईएएस को वर्तमान कार्यभार के साथ मत्स्य विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त दायित्व मिला है. अमनीत पी. कुमार, आईएएस को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव के साथ भविष्य विभाग और खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

Haryana Administrative Reshuffle
हरियाणा में तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले (Haryana Government)

10 HCS अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति: 8 सिंतबर को सरकार ने HCS, निशु उर्फ नम्रता सिंगल को प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी. जगदीप सिंह को एचएसवीपी हिसार का एस्टेट ऑफिसर तथा भूमि अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त किया. राकेश सैनी और अनुपमा मलिक की गुरुग्राम में एस्टेट ऑफिसर पदों पर अदला-बदली की.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 26 अधिकारियों के तबादले, 16 IAS और 10 HCS अधिकारी शामिल

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