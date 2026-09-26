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हरियाणा में तीन आईएएस अधिकारियों के तबादले, निखिल गजराज को परिवहन विभाग में डीजी की जिम्मेदारी

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तीन आईएएस अधिकारियों के तबादला एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए. केंद्र में प्रतिनियुक्ति से लौटे IAS निखिल गजराज को परिवहन विभाग में डीजी लगाया गया है. IAS अजय कुमार को सीएम के डीपीएस-2 की मौजूदा जिम्मेदारी के अलावा HSVP का मुख्य प्रसाशक लगाया गया है. IAS मुकुल कुमाए को भी अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर सामाजिक न्याय विभाग का निदेशक लगाया गया है.

8 सिंतबर को भी हुए थे तबादले: इससे पहले हरियाणा सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया था. 8 सितंबर को 26 अधिकारियों के तबादले किए. इनमें 16 आईएएस और दस एचसीएस अधिकारी शामिल थे. राजीव रंजन, आईएएस को वर्तमान कार्यभार के साथ मत्स्य विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त दायित्व मिला है. अमनीत पी. कुमार, आईएएस को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रधान सचिव के साथ भविष्य विभाग और खेल विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.