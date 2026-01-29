ETV Bharat / state

हरियाणा एडीजीपी की अपराधियों को चेतावनी.. बोले- "सोशल मीडिया पर धमकी और स्टंटबाजी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई"

हरियाणा एडीजीपी आज चरखी दादरी और भिवानी दौरे पर गए. इस दौरान उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है.

Haryana ADGP Warns Criminals
हरियाणा एडीजीपी की अपराधियों को चेतावनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 29, 2026 at 5:16 PM IST

चरखी दादरी/भिवानी: हरियाणा पुलिस अब सोशल मीडिया पर धमकियां देने, हथियारों का प्रदर्शन करने और स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) हरदीप सिंह दून ने कहा है कि, "ऐसे शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने नई रणनीति तैयार की है. जो लोग सोशल मीडिया को अपराध का मंच बना रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे. अपराध को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

चरखी दादरी में पुलिस कंपनियों का निरीक्षण: दरअसल, एडीजीपी हरदीप सिंह दून ने चरखी दादरी दौरे के दौरान पुलिस कंपनियों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी परिस्थितियों में सतर्क और तैयार रहने के निर्देश दिए. उन्होंने चौकी प्रभारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्य करने को कहा.इस दौरान उन्होंने एसपी अर्श वर्मा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, “चरखी दादरी पुलिस बेहतर दिशा में काम कर रही है, इसे और मजबूत करने की जरूरत है.”

चरखी दादरी में पुलिस कंपनियों का निरीक्षण (ETV Bharat)

डीजीपी करेंगे हर जिले का दौरा:मीडिया से बातचीत में एडीजीपी दून ने बताया कि, "हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल खुद हर जिले में जाकर पुलिस की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे. डीजीपी स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे यह आकलन होगा कि पुलिस का आमजन से तालमेल कितना मजबूत है. इससे प्रदेशभर में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा."

भिवानी में अधिकारियों को गुड पुलिसिंग के निर्देश: इसके साथ ही भिवानी पुलिस लाइन में भी एडीजीपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने प्रेसवार्ता की. प्रेसवार्ता के दौरान एडीजीपी ने कहा कि, "हरियाणा पुलिस किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना से निपटने में पूरी तरह सक्षम है. पुलिस को तुरंत रिस्पॉन्स, बढ़ी हुई गश्त और आम जनता से बेहतर संवाद पर फोकस करना होगा.” साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की भी सलाह दी.

भिवानी में अधिकारियों को गुड पुलिसिंग के निर्देश (ETV Bharat)

भिवानी पुलिस के कार्यों की सराहना: एडीजीपी हरदीप सिंह दून ने भिवानी जिले में कानून व्यवस्था को संतोषजनक बताते हुए एसपी सुमित कुमार की प्रशंसा की. उन्होंने कहा, “भिवानी पुलिस जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रही है. आने वाले समय में इसे और बेहतर किया जाएगा.जल्द ही डीजीपी अजय सिंघल भिवानी का दौरा करेंगे."

सीसीटीवी, नशा विरोधी अभियान और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: एडीजीपी ने कहा कि, "सभी एसएचओ और डीएसपी को सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. नशाखोरी और सोशल मीडिया पर हुल्लड़बाजी करने वालों की मॉनिटरिंग बढ़ाई जा रही है. अपराध के आंकड़ों में कमी आई है और हरियाणा पुलिस पूरी मजबूती से अपराधियों से निपट रही है.”

