ETV Bharat / state

हरियाणा में रिश्वतखोरों पर ACB का डबल एक्शन, सोनीपत में क्लर्क, तावडू में हेड कांस्टेबल 15-15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

हरियाणा में ACB ने दो जिलों में कार्रवाई कर 15-15 हजार रुपये रिश्वत लेते बिजली क्लर्क और हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है.

Haryana ACB raid
हरियाणा में रिश्वतखोरों पर ACB का डबल एक्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2026 at 12:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत/नूंह: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ही दिन दो अलग-अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के क्लर्क और पुलिस विभाग की हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में आरोपियों ने सरकारी काम कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. दोनों कार्रवाई में 15-15 हजार रुपये की रिश्वत की रकम बरामद की गई.

सोनीपत में बिजली विभाग का क्लर्क गिरफ्तार: सोनीपत के खरखौदा में ACB भिवानी की टीम ने बिजली विभाग के क्लर्क प्रतीक को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोप है कि क्लर्क ने एक दुकान पर बिजली का मीटर लगाने के एवज में शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. बाद में 25 हजार रुपये में सौदा तय हुआ.

सोनीपत में क्लर्क गिरफ्तार (ETV Bharat)

पहले लिए 10 हजार, फिर मांगे 15 हजार: शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी क्लर्क पहले ही उससे 10 हजार रुपये ले चुका था. इसके बाद शिकायत ACB भिवानी को दी गई. शिकायत का सत्यापन करने के बाद टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये देने के लिए भेजा गया और रकम लेते ही ACB ने क्लर्क को रंगे हाथ दबोच लिया.

ACB की पूछताछ जारी: ACB टीम आरोपी क्लर्क प्रतीक को अपने साथ ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. इंस्पेक्टर जगजीत ने कहा कि, "कार्रवाई शिकायत की सत्यता जांच के बाद की गई. अब टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इससे पहले किसी अन्य व्यक्ति से रिश्वत ली थी या नहीं और इस मामले में विभाग का कोई दूसरा कर्मचारी शामिल है या नहीं."

तावडू में हेड कांस्टेबल गिरफ्तार (ETV Bharat)

हेड कांस्टेबल 15 हजार लेते गिरफ्तार: दूसरी कार्रवाई नूंह जिले के तावडू सदर थाने में हुई. फरीदाबाद ACB की टीम ने थाना परिसर में बने महिला कक्ष में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल प्रियंका को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. कार्रवाई करीब तीन घंटे तक चली और मौके से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई.

चार महीने पुराने मामले से जुड़ा है प्रकरण: पुलिस सूत्रों के अनुसार मामला करीब चार महीने पहले तावडू उपमंडल के एक गांव से युवती के लापता होने से जुड़ा है. युवती को फरीदाबाद के धौज गांव में एक महिला के मकान से बरामद किया गया था. जांच के दौरान उक्त महिला को भी मामले में आरोपी बनाया गया था. आरोप है कि जांच कर रही हेड कांस्टेबल प्रियंका ने महिला का नाम केस से हटाने के बदले रिश्वत मांगी.

Haryana ACB raid
तावडू में हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार (ETV Bharat)

पहले 5 हजार रुपये लेने का भी आरोप: मामले में ACB अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि, "शिकायतकर्ता महिला अफसाना ने शिकायत दी थी. मुकदमे से नाम हटवाने के एवज में पहले 5 हजार रुपये लिए जा चुके थे और बुधवार को 15 हजार रुपये और मांगे गए थे. शिकायत मिलने के बाद टीम ने जाल बिछाया और थाना परिसर में ही प्रियंका को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया."

ACB ने शुरू की आगे की जांच: अधिकारी विजेंद्र सिंह के अनुसार हेड कांस्टेबल के कंप्यूटर और दस्तावेज भी महिला कक्ष से बरामद किए गए हैं. फिलहाल आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. दोनों मामलों ने सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं.

ये भी पढ़ें:रेवाड़ी में पटवारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, इंतकाल के नाम पर मांगे थे 10 हजार

TAGGED:

ANTI CORRUPTION BUREAU HARYANA
TAWADU HEAD CONSTABLE ARRESTED
KHARKHODA ELECTRICITY DEPARTMENT
SONIPAT BRIBERY CASE
HARYANA ACB RAID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.