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हरियाणा में रिश्वतखोरों पर ACB का डबल एक्शन, सोनीपत में क्लर्क, तावडू में हेड कांस्टेबल 15-15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

हरियाणा में रिश्वतखोरों पर ACB का डबल एक्शन ( ETV Bharat )

सोनीपत/नूंह: हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक ही दिन दो अलग-अलग जिलों में कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के क्लर्क और पुलिस विभाग की हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. दोनों मामलों में आरोपियों ने सरकारी काम कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी. दोनों कार्रवाई में 15-15 हजार रुपये की रिश्वत की रकम बरामद की गई. सोनीपत में बिजली विभाग का क्लर्क गिरफ्तार: सोनीपत के खरखौदा में ACB भिवानी की टीम ने बिजली विभाग के क्लर्क प्रतीक को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. आरोप है कि क्लर्क ने एक दुकान पर बिजली का मीटर लगाने के एवज में शिकायतकर्ता से 30 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. बाद में 25 हजार रुपये में सौदा तय हुआ. सोनीपत में क्लर्क गिरफ्तार (ETV Bharat) पहले लिए 10 हजार, फिर मांगे 15 हजार: शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी क्लर्क पहले ही उससे 10 हजार रुपये ले चुका था. इसके बाद शिकायत ACB भिवानी को दी गई. शिकायत का सत्यापन करने के बाद टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये देने के लिए भेजा गया और रकम लेते ही ACB ने क्लर्क को रंगे हाथ दबोच लिया. ACB की पूछताछ जारी: ACB टीम आरोपी क्लर्क प्रतीक को अपने साथ ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. इंस्पेक्टर जगजीत ने कहा कि, "कार्रवाई शिकायत की सत्यता जांच के बाद की गई. अब टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने इससे पहले किसी अन्य व्यक्ति से रिश्वत ली थी या नहीं और इस मामले में विभाग का कोई दूसरा कर्मचारी शामिल है या नहीं."