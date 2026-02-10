ETV Bharat / state

सोनीपत में रिश्वतखोर पटवारी गिरफ्तार, चाय वाले के जरिए होता था लेन-देन

सोनीपत: हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने सोनीपत जिले के खरखौदा में पंचायती विभाग की महिला ब्लॉक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी की पहचान सुदेश कुमारी के रूप में हुई है, जिसे 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते समय दबोचा गया. इस कार्रवाई से क्षेत्र के सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है. शिकायत के आधार पर बिछाया गया जाल: यह कार्रवाई गांव सिसाना निवासी अनिल की शिकायत पर की गई. शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया कि पटवारी सुदेश कुमारी ने पंचायती जमीन का मालिकाना हक दिलवाने के बदले 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस रोहतक की टीम ने मामले की प्राथमिक जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए. इसके बाद एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए पूरी योजना के साथ ट्रैप तैयार किया. चाय वाले के जरिए होता था लेन-देन (ETV Bharat) चाय वाले के जरिए होता था लेन-देन: एसीबी जांच में सामने आया कि आरोपी पटवारी सीधे रिश्वत न लेकर शातिराना तरीके से बीडीपीओ कार्यालय परिसर में स्थित ‘कृष्ण चाय वाले’ के माध्यम से रकम मंगवाती थी. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने रिश्वत की राशि चाय वाले को सौंपी, जहां से आगे लेन-देन होना था. जैसे ही पैसे दिए गए, मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पटवारी सुदेश कुमारी को धर दबोचा.