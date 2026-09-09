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मणिमहेश यात्रा पर निकले श्रद्धालु की मौत, मेडिकल कैंप पहुंचने से पहले तोड़ा दम

चंबा: मणिमहेश यात्रा पर एक और श्रद्धालु की मौत का मामला सामने आया है. हेली टैक्सी से मणिमहेश यात्रा पर निकले पांच दोस्तों में से एक की डल झील में हार्ट अटैक से मौत हो गई है. मृतक की पहचान मनमोहन लाल (उम्र 56 साल) निवासी अंबाला, हरियाणा के रूप में हुई है. गौरतलब कि 4 सितंबर से मणिमहेश यात्रा अधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जो कि 19 सितंबर तक जारी रहेगी.

अचानक सांस लेने में हुई तकलीफ

एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि मनमोहन लाल सोमवार शाम को अपने चार दोस्तों के साथ हेली टैक्सी से भरमौर से गौरीकुंड पहुंचे थे. यहां से उन्होंने पैदल डल झील का सफर तय किया. रात को कैलाश पर्वत के दर्शन करने के बाद सभी दोस्त सोने के लिए टेंट में चले गए. यहीं पर अचानक मनमोहन लाल की सांस फूलने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी. इससे पहले की बाकी दोस्त उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर तक ले जाते, उनकी मौत हो गई.