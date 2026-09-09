मणिमहेश यात्रा पर निकले श्रद्धालु की मौत, मेडिकल कैंप पहुंचने से पहले तोड़ा दम
मणिमहेश यात्रा के लिए दोस्तों संग हेली टैक्सी से गौरीकुंड पहुंचे श्रद्धालु की अचानक हुई मौत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 2:43 PM IST
चंबा: मणिमहेश यात्रा पर एक और श्रद्धालु की मौत का मामला सामने आया है. हेली टैक्सी से मणिमहेश यात्रा पर निकले पांच दोस्तों में से एक की डल झील में हार्ट अटैक से मौत हो गई है. मृतक की पहचान मनमोहन लाल (उम्र 56 साल) निवासी अंबाला, हरियाणा के रूप में हुई है. गौरतलब कि 4 सितंबर से मणिमहेश यात्रा अधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जो कि 19 सितंबर तक जारी रहेगी.
अचानक सांस लेने में हुई तकलीफ
एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया कि मनमोहन लाल सोमवार शाम को अपने चार दोस्तों के साथ हेली टैक्सी से भरमौर से गौरीकुंड पहुंचे थे. यहां से उन्होंने पैदल डल झील का सफर तय किया. रात को कैलाश पर्वत के दर्शन करने के बाद सभी दोस्त सोने के लिए टेंट में चले गए. यहीं पर अचानक मनमोहन लाल की सांस फूलने लगी और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी. इससे पहले की बाकी दोस्त उन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य शिविर तक ले जाते, उनकी मौत हो गई.
"दोस्तों संग मणिमहेश यात्रा पर गए एक श्रद्धालु की मौत हो गई है. प्रारंभिक जांच में श्रद्धालु की हृदय गति रुकने से मौत की आशंका है, क्योंकि उसे पहले से स्टंट पड़े थे." - विजय सकलानी, एसपी चंबा
दोस्तों को सौंपा मनमोहन का शव
एसपी विजय सकलानी ने बताया कि मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने शव को भरमौर पहुंचाया. पुलिस ने नागरिक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया. परिजनों को फोन करके घटना के बारे में बताया गया तो उन्होंने साथ गए दोस्तों को शव सौंपने की बात कही है. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव मनमोहन लाल के दोस्तों को सौंप दिया है.
पहले भी हो चुकी है एक श्रद्धालु की मौत
गौरतलब है कि इससे पहले भी बीते 18 अगस्त को मणिमहेश यात्रा पर निकले एक 24 साल के श्रद्धालु की सुंदरासी में मौत हो गई थी. गौरतलब है कि मणिमहेश यात्रा उत्तर भारत की कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है. हड़सर से डल झील तक 13 किलोमीटर का पैदल रास्ता टेड़ी मेढ़ी पगडंडियों और नालों से होकर निकलता है, जैसे-जैसे डल झील की ओर आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है. ऐसे में प्रशासन द्वारा शारीरिक तौर पर फिट श्रद्धालुओं को ही यात्रा करने की सलाह दी जाती है.