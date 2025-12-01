ETV Bharat / state

हरियाणा के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 4 आईपीएस अफसरों का तबादला, ACB के डीजीपी बने अजय सिंघल

चंडीगढ़ : हरियाणा के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. आज हरियाणा के 4 आईपीएस अफसरों के तबादला कर दिया गया है.

4 आईपीएस अफसरों का तबादला : हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 4 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है. आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव करते हुए आईपीएस अजय सिंघल को डीजीपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा बनाया गया है. इसके अलावा आलोक मित्तल को मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन विद एडिशनल चार्ज रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है.

नवदीप सिंह विर्क को मिली ये जिम्मेदारी : वहीं आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को एडीजीपी हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट हरियाणा बनाया गया है. वहीं आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को एडीजीपी ह्यूमन राइट एंड लिटिगेशन हरियाणा बनाया गया है.

4 आईपीएस अफसरों का तबादला (Etv Bharat)

20 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे : आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया था जिसमें कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बदल दिए गए थे.