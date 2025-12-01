हरियाणा के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 4 आईपीएस अफसरों का तबादला, ACB के डीजीपी बने अजय सिंघल
हरियाणा के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. 4 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं.
Published : December 1, 2025 at 10:41 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा के पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है. आज हरियाणा के 4 आईपीएस अफसरों के तबादला कर दिया गया है.
4 आईपीएस अफसरों का तबादला : हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 4 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है. आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव करते हुए आईपीएस अजय सिंघल को डीजीपी स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा बनाया गया है. इसके अलावा आलोक मित्तल को मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन विद एडिशनल चार्ज रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है.
नवदीप सिंह विर्क को मिली ये जिम्मेदारी : वहीं आईपीएस नवदीप सिंह विर्क को एडीजीपी हरियाणा स्टेट इन्फोर्समेंट हरियाणा बनाया गया है. वहीं आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को एडीजीपी ह्यूमन राइट एंड लिटिगेशन हरियाणा बनाया गया है.
20 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे : आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया था जिसमें कई महत्वपूर्ण विभागों के मुखिया बदल दिए गए थे.
खेल विभाग में भी बदलाव : तबादले की लिस्ट के मुताबिक सरकार ने आईपीएस नवदीप विर्क को हटाकर आईएएस विजय सिंह दहिया को खेल विभाग में आयुक्त और सचिव की जिम्मेदारी दी थी. इसके अलावा आईएएस पार्थ गुप्ता को खेल विभाग का डायरेक्टर बनाया गया था. उनसे पहले ये जिम्मेदारी आईएएस संजीव वर्मा के पास हुआ करती थी. माना जा रहा है कि रोहतक के लाखनमाजरा गांव में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत के बाद सरकार ने ये एक्शन लिया है जिसके चलते खेल विभाग में बड़े बदलाव किए गए हैं.
