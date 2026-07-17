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चानौत में 26 जुलाई को 36 बिरादरी सम्मान समारोह, जल आंदोलन जीत पर मनेगा जश्न

हांसीः जिले के चानौत गांव में 62 दिनों तक चले पेयजल आंदोलन की सफलता के बाद धरना कमेटी ने बड़ा ऐलान किया है. धरना कमेटी सदस्य अनूप चानौत ने घोषणा करते हुए बताया कि "26 जुलाई को चानौत गांव की धरती पर 36 बिरादरी का भाईचारा एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. इस समारोह में हजारों लोग पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे." आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे पूरे गांव के लोग एकत्रित होंगे, जहां समारोह की तैयारियों और आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी. करीब दो एकड़ क्षेत्र में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों के साथ आंदोलन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का सम्मान और आभार व्यक्त किया जाएगा.

62 दिनों तक चला पेयजल आंदोलनः धरना कमेटी का कहना है कि "यह समारोह आंदोलन के दौरान सहयोग देने वाले हरियाणा के सभी लोगों के सम्मान समारोह किया जा रहा है. 62 दिनों तक चले इस ऐतिहासिक पेयजल आंदोलन की जीत के बाद गांव में उत्साह का माहौल है. करीब दो एकड़ क्षेत्र में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें 36 बिरादरी के लोगों के साथ आंदोलन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का सम्मान और आभार व्यक्त किया जाएगा. धरना कमेटी प्रमुख अनूप चानौत ने कहा कि "इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ जीत का जश्न मनाना नहीं, बल्कि यह संदेश पूरे हरियाणा तक पहुंचाना है कि एकजुट होकर शांतिपूर्ण संघर्ष से भी अपनी मांग मनवाई जा सकती है. इसी सोच के साथ गांव की ऐतिहासिक धरती पर विशाल भाईचारा एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है."