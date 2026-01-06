ETV Bharat / state

हरियाणा में शीतलहर का कहर, 13 जिलों में अलर्ट जारी, धुंध ने लगाई रफ्तार पर "ब्रेक "

चंडीगढ़/ रेवाड़ी/ अंबाला: हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में भले ही 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली है. प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड-डे की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है. नारनौल रहा सबसे ठंडा: प्रदेश में सबसे कम तापमान नारनौल में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा. हालांकि एक दिन पहले नारनौल में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है. 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट: IMD चंडीगढ़ ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर और कोल्ड-डे का दोहरा असर देखने को मिल सकता है. रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट संभव है, जिससे कई इलाकों में पाला जमने की आशंका है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 6 जनवरी के लिए हरियाणा में यलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है और दिन का तापमान भी सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है. कोहरे ने बढ़ाई परेशानी: प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है. कैथल में हल्का कोहरा छाया हुआ है, जबकि महेंद्रगढ़ में घना कोहरा दर्ज किया गया. सुबह और देर रात को दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.