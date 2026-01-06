हरियाणा में शीतलहर का कहर, 13 जिलों में अलर्ट जारी, धुंध ने लगाई रफ्तार पर "ब्रेक "
हरियाणा में शीतलहर को लेकर 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, धुंध के कारण यातायात प्रभावित हो रही है.
Published : January 6, 2026 at 11:32 AM IST
चंडीगढ़/ रेवाड़ी/ अंबाला: हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में भले ही 0.6 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई हो, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिली है. प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और कोल्ड-डे की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.
नारनौल रहा सबसे ठंडा: प्रदेश में सबसे कम तापमान नारनौल में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा. हालांकि एक दिन पहले नारनौल में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस था. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 05-01-2026 pic.twitter.com/EJLKMQ9dQ5— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 5, 2026
13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट: IMD चंडीगढ़ ने प्रदेश के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर और कोल्ड-डे का दोहरा असर देखने को मिल सकता है. रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट संभव है, जिससे कई इलाकों में पाला जमने की आशंका है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 6 जनवरी के लिए हरियाणा में यलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है और दिन का तापमान भी सामान्य से काफी नीचे बना हुआ है.
कोहरे ने बढ़ाई परेशानी: प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है. कैथल में हल्का कोहरा छाया हुआ है, जबकि महेंद्रगढ़ में घना कोहरा दर्ज किया गया. सुबह और देर रात को दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
8 जनवरी के बाद ही राहत के आसार: मौसम विभाग के अनुसार 8 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन तब तक सुबह और रात के समय शीतलहर का असर बना रहेगा. खासतौर पर दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के जिलों में पाला गिरने की चेतावनी दी गई है, जहां तापमान 4 डिग्री से नीचे जा सकता है.
मौसम विशेषज्ञों की राय: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ के अनुसार उत्तर और उत्तर-पश्चिमी शीत हवाओं के कारण रात्रि तापमान में गिरावट जारी है. नमी के चलते उत्तर और दक्षिण हरियाणा में अलसुबह और देर रात घनी धुंध व कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है.
अंबाला में घने कोहरे से बढ़ी परेशानी: वहीं, अंबाला में आज एक बार फिर सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और चालकों को लाइट जलाकर चलने को मजबूर होना पड़ा. कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया. दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूली बच्चे और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई स्थानों पर ट्रैफिक धीमा रहा, जिससे लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई. प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है.
रेवाड़ी में कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित: इसके अलावा रेवाड़ी में मंगलवार को दिन की शुरुआत घने कोहरे और शीतलहर के साथ हुई, जिससे ठिठुरन काफी बढ़ गई. कोहरे का सीधा असर रेल यातायात पर पड़ा है. बिहार, उत्तर प्रदेश, असम व हिमाचल की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें देरी से चल रही हैं. इस बीच सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव तापते नजर आए.सोमवार को अधिकतम तापमान 18 और न्यूनतम 5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को धूप निकलने के आसार कम हैं.
ये भी पढ़ें:शीतलहर और घनी धुंध की चपेट में हरियाणा, जीरो विजिबिलिटी ने बढ़ाई परेशानी, किसानों और पशुपालकों को एडवाइजरी जारी