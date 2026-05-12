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बिना कोचिंग बनी हरियाणा की टॉपर, 12वीं में रेवाड़ी की दीपिका ने गाड़ दिए झंडे, 499 अंकों के साथ किया टॉप

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी की बेटी दीपिका ने पूरे हरियाणा में 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है. दीपिका 500 अंकों में से 499 अंक लाई हैं. सबसे बड़ी बात ये कि दीपिका ने बिना किसी कोचिंग के पूरे हरियाणा में टॉप किया है. हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दीपिका के परिवार को फोन कर बेटी की उपलब्धि पर ढेर सारी बधाई दी है.

रेवाड़ी की दीपिका ने किया टॉप : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से मंगलवार शाम को जारी किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में रेवाड़ी जिले की रहने वाली दीपिक पुत्री अशोक कुमार ने प्रदेशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है. दीपिका ने कला संकाय में 499 अंक हासिल करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. वे वर्तमान में जिले के गांव चिन्हड़ स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यनरत थी. छात्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय और गांव में खुशी का माहौल है.

बिना कोचिंग बनी हरियाणा की टॉपर (ETV Bharat)

दीपिका के पिता टीचर हैं : दीपिका के दादा हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पद पर रिटायर है. दीपिका के पिता अशोक मेघवाल रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में टीचर है. उनके बड़े भाई भी 12 वीं पास है.