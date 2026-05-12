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बिना कोचिंग बनी हरियाणा की टॉपर, 12वीं में रेवाड़ी की दीपिका ने गाड़ दिए झंडे, 499 अंकों के साथ किया टॉप

हरियाणा के रेवाड़ी की दीपिका ने हरियाणा की 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूरे हरियाणा में 499 अंकों के साथ टॉप किया है.

Haryana 12th Board Topper Deepika from Rewari Gets 499 Marks out of 500 without Any Coaching
बिना कोचिंग बनी हरियाणा की टॉपर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 12, 2026 at 6:41 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 7:13 PM IST

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रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी की बेटी दीपिका ने पूरे हरियाणा में 12वीं बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है. दीपिका 500 अंकों में से 499 अंक लाई हैं. सबसे बड़ी बात ये कि दीपिका ने बिना किसी कोचिंग के पूरे हरियाणा में टॉप किया है. हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दीपिका के परिवार को फोन कर बेटी की उपलब्धि पर ढेर सारी बधाई दी है.

रेवाड़ी की दीपिका ने किया टॉप : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से मंगलवार शाम को जारी किए गए 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में रेवाड़ी जिले की रहने वाली दीपिक पुत्री अशोक कुमार ने प्रदेशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है. दीपिका ने कला संकाय में 499 अंक हासिल करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है. वे वर्तमान में जिले के गांव चिन्हड़ स्थित विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यनरत थी. छात्रा की इस उपलब्धि पर विद्यालय और गांव में खुशी का माहौल है.

बिना कोचिंग बनी हरियाणा की टॉपर (ETV Bharat)

दीपिका के पिता टीचर हैं : दीपिका के दादा हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर के पद पर रिटायर है. दीपिका के पिता अशोक मेघवाल रेवाड़ी के सरकारी स्कूल में टीचर है. उनके बड़े भाई भी 12 वीं पास है.

हरियाणा में 12वीं के टॉपर्स : रोहतक में रुड़की स्थित कन्या गुरुकुल की छात्रा उदिता 498 नंबर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं हैं. जींद के बुढ़ैण गांव के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की छात्रा योगिता और जींद के धमतान साहिब स्थित ज्ञान भारती स्कूल की छात्रा मुस्कान ने 497 नंबरों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है.

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Last Updated : May 12, 2026 at 7:13 PM IST

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