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हरियाणा 10वीं बोर्ड रिजल्ट में बेटियों का जलवा, 500 में 499 नंबर के साथ भिवानी की दीपिका टॉपर

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी किया. जिसमें बेटियों ने बाजी मारी. भिवानी की दीपिका 499 नंबर के साथ टॉपर बनी.

Girls Shine in Haryana 10th
Girls Shine in Haryana 10th (Bhiwani Board)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 14, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश में इस बार 2 लाख 76 हजार 640 छात्रों ने दसवीं की परीक्षा दी थी. जिनमें से 2 लाख 47 हजार 860 यानी 89.6% पास हुए हैं. दसवीं की परीक्षा में 16 छात्र टॉपर बने हैं. भिवानी की दीपिका 500 में 499 नंबर के साथ स्टेट टॉपर बनी हैं. इसके अलावा 4 छात्र रौनक (चरखी दादरी), खुशी (हिसार), अंतू (हिसार), दिपांशू (महेंद्रगढ़) दूसरे स्थान पर रहे है. इस बार 11 छात्र संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं.

बेटियों ने फिर मारी बाजी: एक बार फिर से बेटियों ने बेटों की तुलना में बाजी मारी है. बोर्ड अध्यक्ष ने कहा "इस परीक्षा में 1,33,530 प्रविष्ठ छात्राओं में से 1,22,367 पास हुई, इनकी पास प्रतिशतता 91.64 रही, जबकि 1,43,110 छात्रों में से 1,25,493 पास हुए, इनकी पास प्रतिशतता 87.69 रही. इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 3.95 फीसदी ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है."

बीते तीन साल में ये सबसे खराब रिजल्ट: पास प्रतिशतता के आधार पर चरखी दादरी जिला हरियाणा में पहले स्थान पर रहा. दूसरे पर जींद और तीसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ जिला रहा. नूंह जिला सबसे निचले पायदान पर रहा. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुताबिक, तीन साल में दसवीं का ये सबसे खराब रिजल्ट रहा है. 2024 में 95.22 और 2025 में 92.49 प्रतिशत छात्र पास हुए थे.

प्रथम तीन स्थान पर 16 छात्र: प्रदेशभर में 16 परीक्षार्थियों ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त किए हैं, जिसमें मिरान आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भिवानी की छात्रा दीपिका ने 499 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया. 498 अंकों के साथ चार परीक्षार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है. इनमें छात्रा रोनक, बिगोवा बीएसएम वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खुशी चरखी दादरी, एनसीवीएम हाई स्कूल. पुठी समैन हिसार. अंतु, स्वामी विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खेड़ी जालब, हिसार और छात्र दीपांशु, बाला जी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भुंगरका, महेन्द्रगढ़ शामिल हैं.

11 छात्रों का तीसरा स्थान: 497 अंकों के साथ 11 परीक्षार्थियों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है. जिसमेंं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शाहपुर तुर्क, सोनीपत के छात्र काव्यांश, टैगोर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रावत खेड़ा रोड़ मंगाली, हिसार की छात्रा दीक्षा, बलवीर सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माढ़ा, हिसार की छात्रा साक्षी, पिंक सीटी हाई स्कूल, बिसला, फतेहाबाद की छात्रा आरजु, आर्यवर्त वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, देवबन, कैथल की छात्रा. मानशी, होली वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सिवानी मंडी, भिवानी की छात्रा आशु, मॉडर्न शिक्षा सदन, देहरा, पानीपत के छात्र मनुराज, बलवीर सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, माढ़ा, हिसार की छात्रा सकोमल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुंडाना, रोहतक की छात्रा गीता, आर्य हाई स्कूल, मंढ़ोली कलां, भिवानी की छात्रा महक एवं महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, नरवाना, जीन्द के छात्र वंश देव शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- 89.60 प्रतिशत रहा हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, चरखी दादरी टॉप, तो नूंह फिसड्डी, बेटियों ने फिर मारी बाजी, ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

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