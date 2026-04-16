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करियर काउंसलर से जानें 10वीं के बाद क्या करना सही, अभिभावकों को खास सलाह, 'पसंदीदा विषयों पर चुनें स्ट्रीम'

Students Careers After 10th Board ( Etv Bharat )

पंचकूला: केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दसवीं कक्षा के परिणाम 15 अप्रैल को घोषित कर दिए गए हैं. वहीं, हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा भी मई महीने के पहले-दूसरे सप्ताह तक दसवीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इस समय अधिकांश छात्र-छात्राओं में अपने पसंदीदा विषयों और स्ट्रीम का चयन करने की उलझन बनी होती है. क्योंकि इससे आगे की शिक्षा और पसंदीदा क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने का सफर इसी स्तर से शुरू होता है. नतीजतन, छात्रों समेत परिजनों के समक्ष भी बच्चों के लिए सही स्ट्रीम चुनना एक महत्वपूर्ण फैसला होता है. छात्रों की इस उलझन को कम करने के लिए ईटीवी भारत ने हरियाणा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत प्रिंसिपल एवं वर्तमान में करियर काउंसलर, डॉक्टर पवन गुप्ता से बातचीत की. 'परिजन बच्चों की पसंद को समझें': डॉक्टर पवन गुप्ता ने कहा कि "परिजनों को अपने बच्चों की पसंद को समझना चाहिए कि वो किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, किन विषयों का चुनाव करना चाहते हैं. क्योंकि अधिकांश परिजन ये गलती कर जाते हैं कि वे रिश्तेदारों या दोस्तों के दबाव में आकर अपने बच्चों की रुचि के खिलाफ उन्हें विषय दिलवा देते हैं, नतीजतन बच्चे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते. सफल करियर के लिए छात्रों की रूचि-क्षमता और सही मार्गदर्शन जरूरी होता है. ऐसा होने पर छात्र-छात्राओं को सफलता मिलना निश्चित है." करियर काउंसलर से जानें 10वीं के बाद क्या करना सही, अभिभावकों को खास सलाह (Etv Bharat) साइंस, कॉमर्स और आर्टस किसे चुनें? डॉक्टर पवन गुप्ता ने कहा कि "छात्र और उनके परिजन अकसर इस उलझन में रहते हैं कि बच्चों के लिए किस स्ट्रीम का चयन करना अधिक उचित होगा. ऐसे में सबसे जरूरी है कि पहले बच्चों की पसंद को समझा जाए और दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही स्ट्रीम का चयन करना अधिक उचित रहता है. यदि छात्र मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में रुचि रखते हैं, तो साइंस स्ट्रीम का चुनना सही है. लेकिन साइंस विषय का चुनाव तभी करें, जब छात्र अधिक मेहनत कर सकते हों. यदि ऐसा नहीं है तो साइंस की ओर जाना सही नहीं." मेडिकल और इंजीनियरिंग? डॉ. गुप्ता ने बताया कि "यदि छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो विषय चुनते हैं, तो मेडिकल स्ट्रीम की ओर बढ़ना अधिक फायदेमंद हो सकता है. वहीं, बच्चे यदि इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों को चुनना सही हो सकता है. यदि छात्र कैलकुलेशन, बिजनेस और फाइनेंस में अधिक रुचि रखते हैं, तो उनके लिए कॉमर्स स्ट्रीम चुनना सही रहेगा. क्योंकि देश बिजनेस हब बनता जा रहा है, ऐसे में इस स्ट्रीम के छात्रों के लिए व्यापक प्लेटफार्म उपलब्ध होने की उम्मीद है."