इस साल 'सुपर फूड' सीबकथॉर्न की फसल हुई कम, ग्रामीणों ने की घाटी में प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग
लाहौल स्पीति में सीबकथॉर्न के तुड़ान में जुट गई महिलाएं. सीबकथॉर्न की बाहरी राज्यों से आ रहे हैं ऑर्डर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 7:58 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में स्थानीय किसान और महिलाएं सीबकथॉर्न का तुड़ान कर रहे हैं और इससे जूस बनाकर बेच रहे हैं. हालांकि किसानों का कहना है कि इस साल घाटी में मौसम भी ठीक नहीं रहा, जिसके चलते अबकी बार सीबकथॉर्न का उत्पादन बीते साल के मुकाबले 30% तक कम है.
लाहौल घाटी के खंगसर गांव निवासी किसान अमरचंद ने बताया, "उन्होंने साल 2009 में सीबकथॉर्न की खेती शुरू की थी और शुरुआती दौर में 500 पौधे लगाए थे. आज 12 बीघा भूमि पर उनके द्वारा सीबकथॉर्न के 1000 पेड़ तैयार किए गए हैं. सीबकथॉर्न के फल से तैयार होने वाले जूस को वह आज 700 से लेकर 1000 रुपए प्रति लीटर तक बेच रहे हैं. वह हर साल 100 से लेकर 150 लीटर जूस तैयार करते हैं. इस साल उत्पादन काफी कम है और इस साल वो 80 लीटर जूस ही तैयार कर पाएंगे".
सीबकथॉर्न की तुड़ान में जुटी महिलाएं
सुबह होते ही महिलाएं जंगल व नदी नाले किनारो का रुख कर रही है और यहां पर प्राकृतिक तौर से उगने वाले सीबकथॉर्न का तुड़ान कर रही है. इतना ही नहीं महिला मंडलों द्वारा इसका जूस और फलों को सुखाकर उसे बाजार में भी बेचा जा रहा है. ऐसे में अच्छे दाम मिलने से स्थानीय महिलाओं की आर्थिकी भी मजबूत हुई है. जिससे उनकी आय का साधन भी अब सीबकथॉर्न बन गया है.
हालांकि, ज्यादातर इलाके में प्राकृतिक तौर से उगने वाले सीबकथॉर्न का ही तुड़ान किया जा रहा है और कुछ ही इलाकों में हाइब्रिड पौधे लगाए गए हैं. ऐसे में घाटी के लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह इस और ध्यान दें. ताकि व्यावसायिक तौर पर भी सीबकथॉर्न की खेती की जा सके और हाइब्रिड पौधे के माध्यम से उन्हें अच्छी पैदावार भी मिल सके.
लाहौल घाटी के जिसपा गांव की रहने वाली युवती कुसुम ने बताया, "आजकल वह अन्य महिलाओं के साथ सीबकथॉर्न का तुड़ान कर रही है और उससे जूस तैयार कर रही है. उनका जूस वहीं पर ही बिक रहा है और 1 लीटर जूस के उन्हें हजार रुपए दाम मिल रहे हैं. हालांकि इसे निकालना काफी मुश्किल है. क्योंकि इसके पौधे में कांटे अधिक होते हैं और फल काफी छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कृषि सीजन समाप्त होने के बाद महिलाएं मिलकर सीबक थॉर्न का तुड़ान कर रही है".
प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की मांग
किसानों का कहना है कि कांटेदार झाड़ियां के बीच इस निकालना भी काफी मुश्किल है. इसके अलावा इसका जूस स्थानीय तौर पर ही तैयार किया जा रहा है. लेकिन पत्तियों, इसके बीज से तेल निकालने के लिए किसी भी प्रोसेसिंग प्लांट की यहां पर स्थापना नहीं की गई है. अगर सरकार या प्रशासन प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना करें. तो इससे वह अन्य कई तरह के उत्पादन भी तैयार कर सकते हैं और उन्हें बाजारों में बेचकर अच्छी कमाई का जरिया भी बना सकते हैं.
सुपर फूड से कम नहीं सीबकथॉर्न
सीबकथॉर्न या छरमा एक फलदार पौधा है. जिसका फल (बेरी), फूल, पत्तियां, तना और जड़ भी काफी फायदेमंद माना जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर इसके फल में ओमेगा-7 फैटी एसिड पाया जाता है. इसकी पत्तियों में ओमेगा फैटी एसिड 3, 6, 7 और 9 पाए जाते हैं. ये पौधा एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, ई के साथ-साथ अमीनो एसिड समेत कई तत्वों से भरपूर है. जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है.
कई रोगों में लाभकारी
सीबकथॉर्न का फल पोषक तत्वों से भरपूर है, जो दिल की सेहत के लिए काफी फायदेमंद है. सीबकथॉर्न से बने उत्पाद पेट से जुड़ी बीमारी से लेकर पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं.
बंजर जमीन में भी उगाया जा सकता है
किसान अमरचंद ने बताया कि सीबकथॉर्न का पौधा बंजर जमीन पर भी उगाया जा सकता है. जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा होता है, वहां पर इस पौधे को लगाने से लैंडस्लाइड के खतरे को रोका जा सकता है. सीबकथॉर्न की फसल सितंबर या अक्टूबर माह में तैयार होती है. उस दौरान घाटी में सभी फसलों का दौर भी खत्म हो जाता है. ऐसे में ऑफ सीजन में यह फसल तैयार होती है. घाटी के लोग अगर इस समय सीबकथॉर्न की खेती करें तो उससे उन्हें काफी फायदा होगा.
देश-विदेश में सीबकथॉर्न की डिमांड
लाहौल घाटी के स्थानीय निवासी राजीव कारवा ने बताया, "पहले यहां पर सीबकथॉर्न को अपने लिए ही ग्रामीण इस्तेमाल करते थे. लेकिन धीरे-धीरे अब इससे बने उत्पाद बाजारों में बेचे जा रहे हैं, जो काफी अच्छे दाम पर बिक रहे हैं. इससे लोगों को भी काफी फायदा हो रहा है. लेकिन लाहौल स्पीति में ही अगर कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए तो यहां इससे अन्य कई उत्पाद तैयार किया जा सकते हैं. लाहौल घाटी के सीबकथॉर्न की डिमांड बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई के साथ चीन में भी है और कई किसान बाहरी राज्यों के ग्राहकों को भी यह सब उपलब्ध करवा रहे हैं".
लाहौल-स्पीति जिले में करीब 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से सीबकथॉर्न के पौधे पाए जाते हैं. इनके संग्रहण, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की प्रक्रिया में 2,000 से ज्यादा जनजातीय महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि जीआई टैग मिलने से उनके द्वारा उत्पादित सीबकथॉर्न उत्पादों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी.
लाहौल-स्पीति जिला सीबकथॉर्न (छरमा) के लिए अनुकूल है. इन प्रोजेक्टों के धरातल पर उतरने से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होंगे. वहीं, घाटी के पर्यावरण संरक्षण और आजीविका सुधार के लिए सीबकथॉर्न ही एकमात्र समाधान है. देश की कंपनियों में तैयार किए जाने वाले सीबकथॉर्न के उत्पादों के लिए करीब 2,000 टन सीबकथॉर्न की जरूरत है, लेकिन देश में कम उत्पादन होने से कंपनियां चीन से आयात करने को मजबूर हैं:- डॉ. वीरेंद्र सिंह, अध्यक्ष, भारतीय सीबकथॉर्न एसोसिएशन
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