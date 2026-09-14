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महादेव की नगरी में 'अखंड सौभाग्य की देवी': जानिए तीज पर क्यों खास है काशी के मंगला गौरी मंदिर का दर्शन

काशी का सर्वोच्च तीर्थस्थान: काशी में मां मंगला गौरी का प्रसिद्ध मंदिर पंचगंगा घाट पर है. यह मंदिर काशी की प्रसिद्ध नवगौरीतियों यानी कि नौ गौरियों में से एक है. यहां मंगला गौरी मंदिर में दर्शन करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है.मंगलवार, चैत्र नवरात्रि और हरितालिका तीज के अवसर पर यहां भक्तों की भारी भीड़ होती है. इस मंदिर को पंचायतन मंदिर भी कहा जाता है.क्योंकि यहां पर मंदिर के मध्य में गौरीगौश्तीश्वर शिवलिंग,आदि केशव,हनुमान जी, मां गौरी, मर्तंड भैरव की प्रतिमा है. जहां दर्शन पूजन का विशेष महत्व है. मंदिर की स्थापना की अपनी अलग कहानी पुराणों में वर्णित है.

'अखंड सौभाग्य' का महातीर्थ!: काशी के सर्वोच्च तीर्थों में एक पंचगंगा तीर्थ का स्थान है. पंचगंगा तीर्थ पंचगंगा घाट पर मौजूद है जहां पांच नदियों को मिलन होता है. इसी घाट के किनारे पर मां मंगला गौरी का मंदिर है,जिसे अखंड सौभाग्य की देवी कहा जाता है.पुराणों में वर्णित है कि,यहां पर कुंवारी कन्याओं को सिंदूर का आशीर्वाद मिलता है. कन्याओं के विवाह या उनके दांपत्य जीवन में किसी तरीके के समस्या होती है तो वह यहां आकर के माता को हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं. इसके उपरांत विवाह संबंधित दोष की समस्याओं का समाधान हो जाता है. हरितालिका तीज पर यहां बड़ी संख्या में महिलाएं आकर के अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं.

तीज पर क्यों खास है काशी के मंगला गौरी मंदिर का दर्शन (Video Credit: ETV Bharat)

वाराणसी: काशी को महादेव का शहर कहा जाता है, लेकिन यहां पर मां पार्वती भी उसी रूप में पूजी जाती हैं, ऐसे में हरतालिका तीज का मौका है और इस मौके पर महादेव के मंदिरों के साथ काशी में पंचगंगा तीर्थ भी मौजूद है, जहां मां मंगला गौरी के मंदिर में दर्शन पूजन का विशेष महत्व है. कहते हैं कि यदि तीज के मौके पर कुंवारी और विवाहित महिलाएं आकर के मंगला गौरी का दर्शन करती हैं तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है.

ये मंदिर काशी के सर्वोच्च शिखर पर है.यहां प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो गोदौलिया क्षेत्र में गोदावरी और मैदागिन क्षेत्र में मंदाकिनी नदी बहती थी और इन्हीं दोनों नदियों के बीच यह एक पर्वत श्रृंखला है,जिसे आनन्द कानन क्षेत्र कहते हैं.अनादि काल से स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस सर्वोच्च शिखर पर भगवान सूर्य आकर तपस्या करने लगे. एक तो सूर्य और उनकी तपस्या में गर्मी जिससे ब्रह्मांड जलने लगा,जिसके बाद ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि प्रभु आप कहां है.ऐसे में शंकर जी पर यहां प्रकट हुए, जहां सूर्य भगवान ने शंकर जी की स्तुति की. इसके बाद शंकर जी ने सूर्य भगवान को आशीर्वाद दिया कि जो भी यहां आकर जल चढ़ाएगा, उसको यहां मोक्ष प्राप्त होगी. चतुरदस मोक्ष तीर्थ में यह स्थान प्रमुख है और नवग्रह की यात्रा में सूर्य के रूप में यही पूजा की जाती है.- महंत नारायण गुरु





काशी का चमत्कारी मंदिर: मिलेगा मनचाहा वर! (Photo Credit: ETV Bharat)

मां मंगला गौरी के दर्शन से दोष की मुक्ति: भगवान भोलेनाथ के साथ सूर्य देव को माता मंगला गौरी का दर्शन प्राप्त हुआ, जहां सूर्य भगवान ने माता मंगला गौरी की स्तुति की. इसके पीछे भी एक कथा बताई जाती है. त्रिपुर राक्षस का वध करने के लिए सर्वप्रथम मंगला गौरी की मंगल चंडिका पाठ पूजन भगवान शिव ने किया. भगवान विष्णु ने पूजन किया और फिर मंगल ग्रह ने भी पूजन किया. जब मंगल ग्रह ने पूजन किया तब माता जी ने मंगल ग्रह से वचन लिया कि जो भी मेरा दर्शन पूजन करेगा तुम उसे पीड़ित नहीं करोगे, इसलिए मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से मंगल ग्रह के मांगलिक दोष का निवारण होता है.मांगलिक दोष के निवारण के लिए यहां दीपक जलाने आई युवतियां बताती हैं कि, वो मांगलिक दोष से परेशान हैं इसलिए यहां पर दर्शन पूजन करने के लिए आई हैं.

पंचगंगा घाट पर विराजमान मां मंगला गौरी (Photo Credit: ETV Bharat)



मंगल ग्रह का दांपत्य जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है. इसलिए लोग यहां मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए आते हैं.- महंत नारायण गुरु





हल्दी गांठ की मान्यता: यहां आने वाले अन्य श्रद्धालु बताते हैं कि, यदि कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है कोई बाधा आ रही है, विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है. संतान में कोई दिक्कत है या फिर अविवाहित जोड़े हैं जिन्हें प्रेम है फिर भी उनके शादी में किसी तरीके की कोई बाधा आ रही है तो यहां आकर के दर्शन पूजन करके मां को हल्दी की गांठ अर्पित कर सकते हैं. मान्यता है कि,उसके बाद उनकी सभी तरीके के समस्याएं दूर हो जाती हैं.

मां मंगला गौरी की महिमा, हल्दी गांठ की परंपरा (Photo Credit: ETV Bharat)

तीज पर विशेष श्रृंगार की परंपरा: मंदिर पुरोहित बताते हैं कि हरितालिका तीज पर मां का विशेष श्रृंगार होता है, सबसे पहले प्रातः काल मां का पंचामृत से स्नान कराया जाता है उनके सिहासन को सजाया जाता है. 16 श्रृंगार किए जाते हैं. उसके बाद मां की प्रातः काल की आरती होती है और मां का पट दर्शन के लिए खुल जाता है. सुबह से दर्शन पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. दिन में भोग आरती होती है.

महादेव की नगरी में 'अखंड सौभाग्य की देवी (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐसी मान्यता है कि इस दिन इस विश्वास के साथ यदि एक दीपक जलाकर माता की प्रार्थना करते हैं तो सभी प्रकार के कष्टों की मुक्ति होती है.- मंदिर पुरोहित



तीज पर हल्दी-कुमकुम चढ़ाने से क्या होता है? (Photo Credit: ETV Bharat)

तीज पर श्रद्धालुओं का तांता: मंगला गौरी है यानी कि हर तरह से मंगल करने वाली. शादी विवाह करने में किसी भी प्रकार की यदि नकारात्मकता आती है तो यहां आकर के माता को हल्दी कुमकुम चढ़ाने से वैवाहिक जीवन की समस्या का समापन होता है. हरतालिका तीज पर यहां पर महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के साथ आती हैं. हजारों की संख्या में भीड़ होती है.

कुंवारी कन्याओं को मिलता है सिंदूर का आशीर्वाद! (Photo Credit: ETV Bharat)

दांपत्य जीवन बेहद मुश्किलों से गुजर रहा था, तब मां को सिंदूर अर्पित करने की मन्नत मांगी. कष्ट दूर हुआ तो हुआ सिंदूर चढ़ाने के लिए आईं हूंं. जब तक मन्नत पूरी ना हो जाए तब तक सिंदूर नहीं लगाते, हमारी आज मन्नत पूरी हुई है जिसके बाद यहां पर सिंदूर चढ़ाने के लिए आए हैं. - पूनम, श्रद्धालु

महादेव की नगरी में 'अखंड सौभाग्य' का महातीर्थ! (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी की यह पावन धरा अनादि काल से ही शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की गवाह रही है. ऐसी मान्यता है कि, हरतालिका तीज के पावन अवसर पर पंचगंगा तीर्थ और मां मंगला गौरी का यह दरबार हर श्रद्धालु की झोली खुशियों से भर देता है.

(डिस्कलेमर: मंदिर के महंत और श्रद्धालुओं से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट)

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