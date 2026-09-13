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14 सितंबर को ही क्यों है हरतालिका तीज? जानें उदया तिथि का महत्व और पूजा की सही विधि

हरतालिका तीज 14 सितंबर को ही क्यों मनाई जाएगी? जानिए उदया तिथि का महत्व, व्रत की कथा और पूजा की पूरी विधि. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

Hartalika Teej 2026
हरतालिका तीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 13, 2026 at 4:52 PM IST

8 Min Read
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पटना: हरतालिका तीज उत्तर भारत, खासकर बिहार में सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था और संकल्प का बड़ा पर्व है. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और दांपत्य जीवन की सुख-समृद्धि की कामना से कठिन निर्जला उपवास करती हैं. इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर को मनाई जाएगी.

14 सितंबर को ही क्यों मनाई जाती है
हरतालिका तीज इस बार 14 सितंबर, सोमवार को मनाई जाएगी. भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह समाप्त हो रही है, इसके बावजूद व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा. इसकी वजह उदया तिथि है.

आचार्य राजन उपाध्याय (ETV Bharat)

उदया तिथि का महत्व

ज्योतिषाचार्य आचार्य राजन उपाध्याय के मुताबिक, हिंदू धर्म में अधिकांश व्रत और पर्वों के निर्धारण में सूर्योदय के समय विद्यमान तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है. 14 सितंबर को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के आधार पर इसी दिन हरतालिका तीज का व्रत मान्य होगा.

सूर्योदय वाली तिथि से तय होते हैं अधिकतर व्रत-पर्व
आचार्य राजन उपाध्याय बताते हैं कि हिंदू पंचांग में तिथि केवल तारीख की तरह नहीं होती, बल्कि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर उसका निर्धारण होता है. एक तिथि किसी भी समय शुरू और समाप्त हो सकती है. ऐसे में जब किसी पर्व या व्रत के लिए उदया तिथि का नियम लागू होता है तो सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी को उस दिन की तिथि माना जाता है. यही कारण है कि इस बार 13 सितंबर को सुबह 7:08 पर तृतीया तिथि शुरू हो जाने के बावजूद हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर को रखा जा रहा है.

शिव पार्वती की पूजा के साथ होगी गणेश की पूजा
उन्होंने कहा कि हिंदू धार्मिक परंपरा में व्रत-पर्व के निर्धारण में उदया तिथि का विशेष महत्व है और हम लोग इसी आधार पर तिथि को मानते हैं. 13 सितंबर को सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि है और इसी कारण 14 सितंबर को हरतालिका मनाई जा रही है. हालांकि 14 सितंबर को भी सुबह 7:12 पर चतुर्दशी शुरू हो जा रही है. और चतुर्दशी का जो समय है गणेश चतुर्दशी भी इसी दिन मनाई जा रही है इसलिए इस बार की हरतालिका बहुत खास है.

14 सितंबर को तृतीया तिथि में सूर्योदय

ऐसा बहुत कम समय होता है कि भगवान शिव पार्वती के व्रत के दिन भगवान गणेश का महत्वपूर्ण व्रत होता है. इस वर्ष 14 सितंबर की सुबह सूर्योदय तृतीया तिथि में होने के कारण उसी दिन हरतालिका तीज का व्रत और पूजा करना शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप है.

उत्तर भारत में लोकप्रिय है हरतालिका तीज
हरतालिका तीज उत्तर भारत, खासकर बिहार में सुहागिन महिलाओं के बीच बेहद लोकप्रिय पर्व है. महिलाएं पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से यह कठिन व्रत करती हैं. आचार्य राजन उपाध्याय के मुताबिक, हरतालिका तीज का संबंध माता पार्वती की उस कठिन तपस्या से है, जिसके माध्यम से उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था. धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती के पिता उनकी शादी भगवान विष्णु से करना चाहते थे, लेकिन पार्वती भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं. उन्होंने अपनी सखियों के सामने अपनी इच्छा रखी. इसके बाद सखियां उन्हें वहां से ले गईं और गुफा के रास्ते हरित वन में पहुंचाया. इसी प्रसंग से हरतालिका नाम जुड़ा माना जाता है.

कठिन साधना और अटूट संकल्प
आचार्य राजन उपाध्याय ने कहा कि हरित वन में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के संकल्प के साथ कठोर तपस्या की. उन्होंने एक पत्थर को भगवान शिव का स्वरूप मानकर उसकी पूजा-अर्चना की. उनकी कठिन साधना और अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया.

महिलाएं करती हैं पति के सौभाग्य की कामना

धार्मिक परंपरा में शिव-पार्वती के इस मिलन को प्रेम, समर्पण और दांपत्य की मजबूती का प्रतीक माना जाता है. इसी कथा की स्मृति में महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं. महिलाएं भगवान शिव से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और कुंवारी महिलाएं जो यह व्रत करती हैं वह मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं. कुंवारी युवतियों के इस व्रत के करने और न करने का रोक नहीं है.

नहाय-खाय से शुरू होती है सात्विकता
आचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार, हरतालिका तीज की तैयारी व्रत वाले दिन से एक दिन पहले शुरू हो जाती है. कई परिवारों में नहाय-खाय की परंपरा निभाई जाती है. स्नान के बाद भोजन और घर की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है. व्रती सात्विक भोजन करती हैं और इसके साथ ही सात्विक आचरण की शुरुआत मानी जाती है. यानी खान-पान के साथ विचार, व्यवहार और दैनिक गतिविधियों में भी संयम रखा जाता है.

निर्जला व्रत में पानी तक नहीं पीतीं महिलाएं
आचार्य के मुताबिक, हरतालिका तीज का सबसे कठिन पक्ष इसका निर्जला व्रत है. व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन अन्न के साथ पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं. यह कठिन संकल्प माता पार्वती की तपस्या से जोड़ा जाता है. हालांकि गर्भवती महिलाओं या विशेष स्वास्थ्य परिस्थिति वाली महिलाओं को अपनी स्थिति के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए. आचार्य बताते हैं कि कुछ परंपराओं में ऐसी विशेष परिस्थिति में जल ग्रहण करने की आवश्यकता हो तो पात्र में रखे पानी को पशु की तरह मुंह लगाकर ग्रहण करने की लोक-मान्यता भी मिलती है. शास्त्रों के अनुसार यदि कोई महिला चुपके से पानी पी लेती है तो उसका अगला जन्म जोंक के रूप में होता है.

शाम को होती है शिव-पार्वती की पूजा
आचार्य राजन उपाध्याय बताते हैं कि हरतालिका तीज की पूजा सामान्य तौर पर शाम और संध्याकाल में की जाती है. महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा करती हैं. इसके बाद शिव-पार्वती पर सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है. इसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, काजल, महावर, चुनरी, मंगलसूत्र, बिछिया और अन्य श्रृंगार सामग्री शामिल की जा सकती है. इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है. लोग अपनी क्षमता के अनुसार श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं.

पूजा के लिए पंडित अनिवार्य नहीं
आचार्य राजन उपाध्याय ने बताया कि हरतालिका तीज की पूजा के लिए पंडित को बुलाना अनिवार्य नहीं है. महिलाएं स्वयं हरतालिका व्रत की पुस्तक खरीदकर उसमें दी गई पूजा विधि के अनुसार अनुष्ठान कर सकती हैं, कथा पढ़ सकती हैं और परिवार की दूसरी महिलाओं को सुना सकती हैं. हालांकि आज के समय में कई महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार पंडित को बुलाकर कथा का श्रवण भी करती हैं. दोनों तरीके अपनी परंपरा और सुविधा के अनुसार अपनाए जा सकते हैं.

मौसमी फल और घर की बनी मिठाई का भोग
आचार्य राजन उपाध्याय के अनुसार, पूजा में मौसम के अनुसार उपलब्ध मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है. इसके अलावा मिष्ठान भी अर्पित किया जाता है. बिहार में गुजिया या पिरुकिया जैसे पारंपरिक पकवान लोकाचार के रूप में बनाकर चढ़ाने की परंपरा रही है. उनका कहना है कि पुराने समय में बाजार में आज की तरह विभिन्न प्रकार की मिठाइयां आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं, इसलिए घर में तैयार किए गए पकवान ही पूजा और भोग का हिस्सा होते थे.

"व्रत में शुद्धता को प्राथमिकता देते हुए संभव हो तो बाजार की मिठाई के बजाय घर में बनी मिठाई भगवान को अर्पित की जाए. घर में तैयार प्रसाद में सामग्री और साफ-सफाई का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है, इसलिए जहां तक संभव हो बाजार की मिठाई को प्रसाद के रूप में चढ़ाने से परहेज करना चाहिए."-राजन उपाध्याय, आचार्य

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